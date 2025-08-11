Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ

Зеленський підкреслив, що Індія підтримує «наші мирні зусилля й поділяє позицію «все, що стосується України, має вирішуватися за участі України»

Сьогодні, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей. Поінформував про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Індія підтримує «наші мирні зусилля й поділяє позицію «все, що стосується України, має вирішуватися за участі України». За словами глави держави, інші формати не дадуть результату.

«Також ми детально говорили про санкції проти Росії. Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали. Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами», – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово припинили закупівлю російської нафти через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum вирішили закупати нафту в інших країнах та пропустять наступний цикл закупівель цього ресурсу у РФ.

Зауважимо, що 7 серпня Дональд Трамп запровадив додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії. Окрім того, Сполучені Штати стежитимуть за тим, які країни імпортують російську нафту, і за потреби готуватимуть рекомендації щодо запровадження аналогічних мит проти них.