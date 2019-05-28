На американський штат Оклахома обрушився торнадо: двоє загиблих, 29 постраждалих



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Стихія тривала близько чотирьох хвилин й пройшлася по землі на відстані приблизно трьох кілометрів

Швидкість вітру у місті Ель-Ріно досягала 264 км/год

У штаті Оклахома, США в результаті торнадо, який пронісся у місті Ель-Ріно, загинули дві людини, ще 29 постраждали.

Про це повідомляє ABC News.

Згідно з офіційною інформацією, були поранені щонайменше 29 людей, деякі знаходяться у важкому стані.

У Національній метеорологічній службі США повідомили, що швидкість вітру досягала 264 км/год. Стихія тривала близько чотирьох хвилин й пройшлася по землі на відстані приблизно трьох кілометрів, але цього було достатньо для того, щоб зруйнувати частину поселення.

Серед будівель, які отримали серйозні пошкодження, був двоповерховий мотель American Budget Value Inn. Всі, хто знаходилися в ньому в момент торнадо, вижили.

Нагадаємо, минулого тижня центральною частиною США прокотилися близько півсотні смерчів.

Джерело: Новое Время