  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Центральною частиною США прокотилося півсотні смерчів

    • Розсилка
    Метеорологи попереджують, що ситуація буде тільки погіршуватися - Центральною частиною США прокотилося півсотні смерчів
    Метеорологи попереджують, що ситуація буде тільки погіршуватися

    Через негоду в штаті Оклагома місцева влада скасувала заняття в школах

    Центральною частиною США прокотилися близько півсотні смерчів. Уперше за два роки метеорологи попереджають про високий рівень небезпеки торнадо. У регіоні розбиті будинки, сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. Про це повідомляє ТСН.

    Читайте також

    Зазначається, що через негоду в штаті Оклагома місцева влада скасувала заняття в школах.

    Метеорологи попереджують, що ситуація буде тільки погіршуватися.

    Разом з торнадо регіон атакують сильні зливи і вітри.

    До відома, вночі на 21 травня негода пронеслася Прикарпаттям: затоплені будинки, знесені мости.

    Як повідомлялося, ввечері 20 травня Буковиною пронісся потужний смерч. За лічені хвилини він вирвав із землі дерева з корінням.

    Нагадаємо, буревій повалив на Житомирщині 100 гектарів лісу, були знеструмлені десятки сіл. Через негоду без світла залишилися 74 населених пункти області, до ранку 17 травня знеструмлені були 35.

    Читайте також
    прогноз погоди США місцева влада ураган негода буревій влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ