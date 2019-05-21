Центральною частиною США прокотилося півсотні смерчів



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Метеорологи попереджують, що ситуація буде тільки погіршуватися

Через негоду в штаті Оклагома місцева влада скасувала заняття в школах

Центральною частиною США прокотилися близько півсотні смерчів. Уперше за два роки метеорологи попереджають про високий рівень небезпеки торнадо. У регіоні розбиті будинки, сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що через негоду в штаті Оклагома місцева влада скасувала заняття в школах.

Метеорологи попереджують, що ситуація буде тільки погіршуватися.

Разом з торнадо регіон атакують сильні зливи і вітри.

До відома, вночі на 21 травня негода пронеслася Прикарпаттям: затоплені будинки, знесені мости.

Як повідомлялося, ввечері 20 травня Буковиною пронісся потужний смерч. За лічені хвилини він вирвав із землі дерева з корінням.

Нагадаємо, буревій повалив на Житомирщині 100 гектарів лісу, були знеструмлені десятки сіл. Через негоду без світла залишилися 74 населених пункти області, до ранку 17 травня знеструмлені були 35.