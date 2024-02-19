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Бундестаг звернеться до німецького уряду, щоб передати далекобійну зброю Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бундестаг звернеться до німецького уряду, щоб передати далекобійну зброю Україні
Далекобійні ракети Taurus у проєкті резолюції парламентарів не згадуються
фото з відкритих джерел

Парламентські фракції хочуть ініціювати розгляд проєкту резолюції із закликом до уряду розширити військову допомогу Україні

Правлячі партії Німеччини готують заклик до уряду про передачу Україні далекобійного озброєння. Про це повідомляє Tagesschau.

За інформацією видання, парламентські фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, «зелених» та Вільних демократів, які входять до «світлофорної коаліції», хочуть ініціювати розгляд проєкту резолюції із закликом до уряду розширити військову допомогу Україні.

«Це включає поставку додаткових необхідних систем зброї далекого радіусу дії і боєприпасів», – зазначено в проєкті.

Але далекобійні ракети Taurus у проєкті резолюції не згадуються.

Як повідомлялося, Німеччина поки нібито не має можливості надати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки для цього потрібне нарощування виробництва.

Нагадаємо, Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

До слова, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

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Теги: ракета Німеччина Бундестаг війна депутат

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