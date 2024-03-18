Легіон «Свобода Росії» назвав втрати ворога в Курській та Білгородській областях

Станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими

Добровольці легіону «Свобода Росії» розповіли, що на території Курської та Білгородської областей вдалося взяти у полон 27 російських військових. Про це йдеться в заяві легіону.

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«За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій», – йдеться в повідомленні.

Так, станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 осіб потрапили в полон.

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Було знищено сім танків, 20 БМП, 6 гаубиць Д-30, 4 бронетранспортери, чотири міномети, 2 протитанкові гармати «Рапіра», дві самохідні артилерійські установки «Мста-С», 2 безпілотники Zala, одна реактивна система «Град», протитанковий гранатомет, станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор, дві бронемашини, два екскаватори, 57 автомобілів та комплекс спостереження «Муром».

Виведено з ладу:

1 танк Т-80ПВМ;

1 танк Т-72;

1 БМП;

1 БМ 21 «Град»;

2 МТ-ЛБ;

1 Мста-Б;

1 ТОС-2;

1 БМ 21 «Град»;

1 2С1 «Гвоздика»;

1 станція РЕБ;

1 броньований автомобіль;

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьківський тощо.

Раніше повідомлялося, що легіон «Свобода Росії» розніс опорний пункт росіян.

Нагадаємо, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.