Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Легіон «Свобода Росії» назвав втрати ворога в Курській та Білгородській областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії» назвав втрати ворога в Курській та Білгородській областях
12 березня російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ
фото з відкритих джерел

Станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими

Добровольці легіону «Свобода Росії» розповіли, що на території Курської та Білгородської областей вдалося взяти у полон 27 російських військових. Про це йдеться в заяві легіону.

«За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій», – йдеться в повідомленні.

Так, станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 осіб потрапили в полон.

Було знищено сім танків, 20 БМП, 6 гаубиць Д-30, 4 бронетранспортери, чотири міномети, 2 протитанкові гармати «Рапіра», дві самохідні артилерійські установки «Мста-С», 2 безпілотники Zala, одна реактивна система «Град», протитанковий гранатомет, станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор, дві бронемашини, два екскаватори, 57 автомобілів та комплекс спостереження «Муром».

Виведено з ладу:

  • 1 танк Т-80ПВМ;
  • 1 танк Т-72;
  • 1 БМП;
  • 1 БМ 21 «Град»;
  • 2 МТ-ЛБ;
  • 1 Мста-Б;
  • 1 ТОС-2;
  • 1 БМ 21 «Град»;
  • 1 2С1 «Гвоздика»;
  • 1 станція РЕБ;
  • 1 броньований автомобіль;
  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьківський тощо.

Раніше повідомлялося, що легіон «Свобода Росії» розніс опорний пункт росіян.

Нагадаємо, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Теги: Білгород росія втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дим піднімається з Рязанського нафтопереробного заводу в Росії
Україна паралізувала 12% нафтопереробних потужностей РФ – Bloomberg
14 березня, 01:55
Макрон і Санду закликали Росію «вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови»
Франція та Молдова підписали безпекову угоду через загрозу з Росії
7 березня, 17:19
Стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за статтею «вбивство»
Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих
7 березня, 08:16
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння
Росія обстріляла Борову на Харківщині: є загиблий, серед поранених дитина
6 березня, 14:35
США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС
США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ
6 березня, 09:46
Російська дошкільна освіта – наступна жертва кремлівської пропаганди
Російська фабрики зомбі. Путін прийшов за солдатами у… дитячі садочки авторська стаття
5 березня, 11:11
Для розхитування внутрішньої ситуації в Україні Росія залучала Telegram-канали та ботоферми
Розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України
29 лютого, 15:11
За два роки було знищено 340 ворожих літаків
Два роки великої війни. Повітряні сили назвали кількість знищених цілей ворога
24 лютого, 21:30
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
24 лютого, 19:44

Соціум

Легіон «Свобода Росії» назвав втрати ворога в Курській та Білгородській областях
Легіон «Свобода Росії» назвав втрати ворога в Курській та Білгородській областях
Військові кібери зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму
Військові кібери зламали 14 сайтів РФ, які підтримали окупацію Криму
Легіон «Свобода Росії» розніс опорний пункт росіян (відео)
Легіон «Свобода Росії» розніс опорний пункт росіян (відео)
Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео)
Жителі Білгорода прокинулися під потужні вибухи (фото, відео)
В одній із країн ЄС розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО
В одній із країн ЄС розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО
Вибори у РФ та вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибори у РФ та вибухи в українських містах: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
12K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
11K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
7840
Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?
7343
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua