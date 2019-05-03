На Гаваях чоловік впав у кратер активного вулкану



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Чоловік виявився живий, проте дістав серйозні травми, приземлившись на вузький виступ за 20 метрів від краю урвища

Відвідувач парку переліз через металеве поруччя, що оточує кратер, втратив рівновагу і зірвався з висоти близько 100 метрів

На Гаваях чоловік впав у кратер вулкану Кілауеа в Національному парку вулканів Гаваїв. Про це повідомили представники Служби національних парків Гаваїв, пише USA Today.

Зазначається, що відвідувач парку переліз через металеве поруччя, що оточує кратер, втратив рівновагу і зірвався з висоти близько 100 метрів.

Пошуково-рятувальна бригада, яку викликав інший відвідувач, знайшла його через дві з половиною години після падіння. Він виявився живий, проте дістав серйозні травми, приземлившись на вузький виступ за 20 метрів від краю урвища.

Потерпілого доправили літаком до лікарні.

Пізніше стало відомо, що потерпілий - солдат з казарм Скофілда на Оаху, який тренувався на Великому острові.

Вулкан Кілауеа вважається найактивнішим вулканом у світі. Останнє його виверження триває з 1983 року. Вулкан дуже непередбачуваний і небезпечний, подивитися на нього щороку приїжджають тисячі туристів.

До слова. 19 квітня один з найбільших вулканів в Японії - Асо, розташований на острові Кюсю, знову активізувався.