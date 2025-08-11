На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км

Вулкан Ключевський, висота якого становить 4850 метрів, є одним із найактивніших у світі

Вулкану присвоєно «червоний», найвищий код авіаційної небезпеки

На Камчатці відбулося виверження вулкана Ключевський, який викинув стовп попелу на висоту 12 км над рівнем моря. Подія зафіксована вранці 11 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Камчатську філію Єдиної Геофізичної служби.

Попільний шлейф поширюється у східному напрямку, до Тихого океану. На його шляху знаходяться селище Усть-Камчатськ і село Крутоберегово. У цих населених пунктах не виключається випадання незначної кількості попелу.

Наразі випадки попелопаду в населених пунктах не спостерігаються, але рятувальники наполегливо рекомендують місцевим жителям та гостям регіону не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Камчатська група реагування на вулканічні виверження (KVERT) повідомила, що активність вулкана дещо знизилася, але залишається високою. З кратера продовжується рух потоків розпеченої лави. Вулкану присвоєно «червоний», найвищий код авіаційної небезпеки.

Виверження почалося після сильного землетрусу, що стався на Камчатці 30 липня. Вулкан Ключевський, висота якого становить 4850 метрів, є одним із найактивніших у світі.

Нагадаємо, після потужного землетрусу Камчатку на Далекому Сході РФ накрило ще й цунамі. Стихія зруйнувала рибний завод. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Внаслідок цунамі був зруйнований рибний завод «Алаїд» на острові Парамушир. Про підтоплення підприємства стало відомо ще 30 липня. Але тепер росіяни повідомили, що завод майже повністю затоплений, зупинив роботу і навряд чи найближчим часом відновить її.