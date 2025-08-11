Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
Вулкан Ключевський, висота якого становить 4850 метрів, є одним із найактивніших у світі
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Вулкану присвоєно «червоний», найвищий код авіаційної небезпеки

На Камчатці відбулося виверження вулкана Ключевський, який викинув стовп попелу на висоту 12 км над рівнем моря. Подія зафіксована вранці 11 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Камчатську філію Єдиної Геофізичної служби.

Попільний шлейф поширюється у східному напрямку, до Тихого океану. На його шляху знаходяться селище Усть-Камчатськ і село Крутоберегово. У цих населених пунктах не виключається випадання незначної кількості попелу.

Наразі випадки попелопаду в населених пунктах не спостерігаються, але рятувальники наполегливо рекомендують місцевим жителям та гостям регіону не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Камчатська група реагування на вулканічні виверження (KVERT) повідомила, що активність вулкана дещо знизилася, але залишається високою. З кратера продовжується рух потоків розпеченої лави. Вулкану присвоєно «червоний», найвищий код авіаційної небезпеки.

Виверження почалося після сильного землетрусу, що стався на Камчатці 30 липня. Вулкан Ключевський, висота якого становить 4850 метрів, є одним із найактивніших у світі.

Нагадаємо, після потужного землетрусу Камчатку на Далекому Сході РФ накрило ще й цунамі. Стихія зруйнувала рибний завод. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Внаслідок цунамі був зруйнований рибний завод «Алаїд» на острові Парамушир. Про підтоплення підприємства стало відомо ще 30 липня. Але тепер росіяни повідомили, що завод майже повністю затоплений, зупинив роботу і навряд чи найближчим часом відновить її.

Читайте також:

Теги: вулкан росія виверження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенаторки стверджують, що Трамп часто писав дописи з погрозами замість того, аби робити конкретні дії
Погрози замість санкцій проти РФ. Демократи звинуватили Трампа в бездіяльності
6 серпня, 19:19
У Росії лунали вибухи
Вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
28 липня, 05:36
Фінустанова раніше вигравала арбітраж проти РФ щодо втрат в окупованому Криму
Ощадбанк подає новий позов проти Росії в міжнародний арбітраж
24 липня, 16:54
На борту літака Ан-24, який зник з радарів, було 43 пасажири та шість членів екіпажу
В Амурській області РФ зник літак із пів сотнею людей на борту
24 липня, 08:50
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
22 липня, 10:06
У межах розслідування засуджений пішов на угоду зі слідством
Теракт у Дніпрі: російський агент отримав вирок за спробу вбивства прокурора
18 липня, 15:25
Євген Клопотенко перейшов на українську мову сім років тому
Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику
16 липня, 12:52
Особистим рекордом Кнороз є результат 4,83 м
Російська легкоатлетка поскаржилася на проблеми з інвентарем на тлі санкцій
15 липня, 12:40
Бійці чеченського батальйону «Ахмат» в окупованому Маріуполі, 2022 рік
Від Чечні до Афганістану: звідки і кого Росія завозить в окупацію замість українців
14 липня, 17:05

Соціум

На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершенні війни у Газі
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершенні війни у Газі
Посланець Путіна знайшов російську церкву на Алясці, де пройде саміт лідерів
Посланець Путіна знайшов російську церкву на Алясці, де пройде саміт лідерів
Вчені виявили простий спосіб зупинити розвиток Альцгеймера
Вчені виявили простий спосіб зупинити розвиток Альцгеймера
Південна Корея та США проведуть спільні навчання. КНДР вийшла з заявою
Південна Корея та США проведуть спільні навчання. КНДР вийшла з заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
28K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
6694
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
5002
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу
3581
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua