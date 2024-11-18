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В Одеській області оголошено день жалоби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Одеській області оголошено день жалоби
Наслідки удару по Одесі
фото: Telegram/Олег Кіпер

У результаті ракетного обстрілу загинуло 10 цивільних, ще 47 – поранено

Завтра, 19 листопада, на Одещині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Одесі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«У звʼязку з загибеллю 10 людей, завтра, 19 листопада, в Одесі та області оголошено день жалоби», – каже він.

Серед загиблих внаслідок балістичного удару РФ по Одесі – сім працівників поліції, медик та два місцевих жителі.

Як відомо, ввечері 14 листопада 2024 року Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару. Внаслідок ракетно-дронової атаки на місто пошкоджені 9 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів.

Зокрема, внаслідок удару постраждала пам'ятка архітектури – сімейна амбулаторія по вулиці Пастера. Будівля розташована в межах охоронної зони ЮНЕСКО. Пошкоджень від вибуху зазнали вікна та двері, також виявили ушкодження стелі, балок покрівлі та стін. Також поламані меблі. Загалом було пошкоджено близько 20 будівель: навчальні заклади, історична архітектура та церква.

«Представник ЮНЕСКО в Україні провів переговори з представниками одеського муніципалітету в п'ятницю вдень, а в суботу на місце події виїхала місія експертів Організації, щоб допомогти оцінити збитки і підготуватися до забезпечення безпеки будівель», – додає організація.

До слова, вже 18 листопада росіяни вчергове обстріляли Одесу. В результаті ракетного обстрілу загинуло 10 цивільних. Кількість поранених в Одесі зросла до 47 людей, серед них чотири дитини.

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Теги: Одеса війна обстріл

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