Франція може передати Україні обмежену кількість далекобійних ракет Scalp – Le Monde

Раніше Франція повідомила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет

Франція має обмежену кількість далекобійних ракет Scalp, які вона могла б надати Україні. Про це повідомляє Le Monde.

Інформацію про обмежену кількість ракет Scalp повідомило журналістам неназване джерело.

Scalp – це французький аналог британських ракет Storm Shadow, розроблених спільно з Британією. Обидві версії схожі за характеристиками, за винятком програмного забезпечення та платформ-носіїв. Дальність Scalp становить 560 км, хоча експортний варіант має зменшену дальність до 290 км і менш потужну бойову частину.

Як зазначає ЗМІ, зараз Франція обговорює з Британією подальше постачання Scalp/Storm Shadow, оскільки Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.

У січні цього року Франція повідомила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.

Нагадаємо, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.

Як повідомлялося, Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp. Їх відправку наразі готує Міністерство оборони.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон вважає рішення США дозволити Україні використовувати ракети великої дальності вглиб території Росії цілком правильним.

Як відомо, під Брянськом уночі палав склад зберігання боєприпасів та ракетного озброєння. Згодом Генштаб ЗСУ поінформував, що в ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області РФ. Варто зазначити, що українська сторона не уточнює, чим саме уразили російський арсенал, однак може йтися про ракети Atacms.