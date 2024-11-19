Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція може передати Україні обмежену кількість далекобійних ракет Scalp – Le Monde

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Франція може передати Україні обмежену кількість далекобійних ракет Scalp – Le Monde
фото з відкритих джерел

Раніше Франція повідомила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет

Франція має обмежену кількість далекобійних ракет Scalp, які вона могла б надати Україні. Про це повідомляє Le Monde.

Інформацію про обмежену кількість ракет Scalp повідомило журналістам неназване джерело.

Scalp – це французький аналог британських ракет Storm Shadow, розроблених спільно з Британією. Обидві версії схожі за характеристиками, за винятком програмного забезпечення та платформ-носіїв. Дальність Scalp становить 560 км, хоча експортний варіант має зменшену дальність до 290 км і менш потужну бойову частину.

Як зазначає ЗМІ, зараз Франція обговорює з Британією подальше постачання Scalp/Storm Shadow, оскільки Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.

У січні цього року Франція повідомила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.

Нагадаємо, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.

Як повідомлялося, Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp. Їх відправку наразі готує Міністерство оборони.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон вважає рішення США дозволити Україні використовувати ракети великої дальності вглиб території Росії цілком правильним.

Як відомо, під Брянськом уночі палав склад зберігання боєприпасів та ракетного озброєння. Згодом Генштаб ЗСУ поінформував, що в ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області РФ. Варто зазначити, що українська сторона не уточнює, чим саме уразили російський арсенал, однак може йтися про ракети Atacms.

Читайте також:

Теги: Франція зброя ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керовані штучним інтелектом ударні безпілотники компанії Helsing протистоять російським GPS-перешкодам і засобам радіоелектронної боротьби
Німеччина починає поставки Україні кількох тисяч дронів зі штучним інтелектом
Вчора, 11:07
Світові лідери відреагували на дозвіл бити по РФ
«Єдина мова, яку розуміє Путін»: як світові лідери реагують на дозвіл бити по території РФ
Вчора, 00:37
Зеленський звернувся до українців та світу
Далекобійні удари по Росії: Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США
17 листопада, 22:30
Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів різних типів
Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей збили пілоти F-16 під час атаки РФ
17 листопада, 14:08
Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву
Відносини між Україною та Британією погіршилися: The Guardian назвала причину
8 листопада, 21:40
Святослав Шевчук очолив літургію в паризькому храмі Сен-Сюльпіс
Глава УГКЦ провів літургію в одному з найбільших храмів Парижу (фото)
4 листопада, 09:24
Як зазначав президент Зеленський, партнери України не дають дозволу на застосування далекобійної зброї, оскільки бояться ескалації
Канада переконує союзників дозволити Україні бити далекобійною зброєю вглиб РФ
1 листопада, 08:44
Володимир Зеленський сказав, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до НАТО
Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї
28 жовтня, 21:46
В Криму було чутно вибухи
Окупанти повідомляють про вибухи в Криму через атаку балістикою
28 жовтня, 05:33

Політика

Ізраїль знайшов великі запаси російської зброї в «Хезболли» – WSJ
Ізраїль знайшов великі запаси російської зброї в «Хезболли» – WSJ
Найбільші країни ЄС погодилися підтримувати Україну в разі скорочення допомоги від США
Найбільші країни ЄС погодилися підтримувати Україну в разі скорочення допомоги від США
Країни G20 не згадували одного політика на саміті у Бразилії – Politico
Країни G20 не згадували одного політика на саміті у Бразилії – Politico
Польща пригрозила закрити всі консульства Росії – The Guardian
Польща пригрозила закрити всі консульства Росії – The Guardian
Франція може передати Україні обмежену кількість далекобійних ракет Scalp – Le Monde
Франція може передати Україні обмежену кількість далекобійних ракет Scalp – Le Monde
МЗС Литви викликало «на килим» російського дипломата через масовану атаку на Україну
МЗС Литви викликало «на килим» російського дипломата через масовану атаку на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
40K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
24K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
17K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
8610
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua