  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На півдні Англії в тунелі зіткнулися два потяги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Місце аварії в тунелі Фішертон - На півдні Англії в тунелі зіткнулися два потяги
    Місце аварії в тунелі Фішертон
    Фото: bristolpost

    Внаслідок зіткнення поїздів у тунелі Фішертон у графстві Вілшир є постраждалі, загиблих немає

    При зіткненні двох поїздів у тунелі Фішертон, розташованому між містами Андовер та Солсбері у графстві Вілтшир на півдні Англії, у неділю, 31 жовтня, постраждали понад десять осіб.

    За повідомленням пресслужби поліції, внаслідок інциденту ніхто не загинув, проте кількох людей, зокрема машиніста одного з поїздів, доправили до лікарні.

    Наразі на місці аварії працюють рятувальники. Міністр транспорту Великобританії Грант Шепс оголосив про початок розслідування. У свою чергу поліція повідомила, що її співробітники продовжують працювати у тунелі Фішертон, з'ясовуючи обставини події.

    За однією з версій, один із поїздів наїхав на якийсь предмет, що знаходився на коліях, після чого зійшов з рейок, а другий поїзд врізався у нього ззаду.

    Залізнична компанія NetworkRail опублікувала в соцмережі Twitter заяву, згідно з якою йдеться про потяги, що прямували з Портсмута до Брістоля і з Лондона до Хонітона.

    Раніше повідомлялося, що через сходження вагонів у Житомирській області затримувалася низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримки становили понад чотири години

    Читайте також: У залізничній катастрофі на Тайвані загинули 36 людей
    Теги: рятувальники розслідування Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На півдні Англії в тунелі зіткнулися два потяги