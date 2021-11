На півдні Англії в тунелі зіткнулися два потяги

При зіткненні двох поїздів у тунелі Фішертон, розташованому між містами Андовер та Солсбері у графстві Вілтшир на півдні Англії, у неділю, 31 жовтня, постраждали понад десять осіб.

За повідомленням пресслужби поліції, внаслідок інциденту ніхто не загинув, проте кількох людей, зокрема машиніста одного з поїздів, доправили до лікарні.

We are currently responding to an incident at Fisherton Tunnel, Salisbury. Officers were called at 6.46pm this evening following reports a train derailed.



We are on scene alongside paramedics and the fire brigade. Further updates will be shared here. pic.twitter.com/oUGY0VttRh