На півдні Англії в тунелі зіткнулися два потяги

Внаслідок зіткнення поїздів у тунелі Фішертон у графстві Вілшир є постраждалі, загиблих немає

При зіткненні двох поїздів у тунелі Фішертон, розташованому між містами Андовер та Солсбері у графстві Вілтшир на півдні Англії, у неділю, 31 жовтня, постраждали понад десять осіб.

За повідомленням пресслужби поліції, внаслідок інциденту ніхто не загинув, проте кількох людей, зокрема машиніста одного з поїздів, доправили до лікарні.

We are currently responding to an incident at Fisherton Tunnel, Salisbury. Officers were called at 6.46pm this evening following reports a train derailed.



We are on scene alongside paramedics and the fire brigade. Further updates will be shared here. pic.twitter.com/oUGY0VttRh — British Transport Police (@BTP) October 31, 2021

Наразі на місці аварії працюють рятувальники. Міністр транспорту Великобританії Грант Шепс оголосив про початок розслідування. У свою чергу поліція повідомила, що її співробітники продовжують працювати у тунелі Фішертон, з'ясовуючи обставини події.

За однією з версій, один із поїздів наїхав на якийсь предмет, що знаходився на коліях, після чого зійшов з рейок, а другий поїзд врізався у нього ззаду.

Залізнична компанія NetworkRail опублікувала в соцмережі Twitter заяву, згідно з якою йдеться про потяги, що прямували з Портсмута до Брістоля і з Лондона до Хонітона.

Раніше повідомлялося, що через сходження вагонів у Житомирській області затримувалася низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримки становили понад чотири години

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