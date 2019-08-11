На півдні Індії через повінь загинули 93 людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 400 тисяч жителів південних штатів вимушені були залишити домівки

Найбільше від сильних злив постраждав південний індійський штат Керала

На півдні Індії внаслідок загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки.

Про це повідомляє агенція АР у неділю, 11 серпня.

Зазначається, що найбільше від сильних злив постраждав південний індійський штат Керала.

За даними уряду, через повені у ньому загинули щонайменше 57 осіб. Крім того, понад 165 тисяч жителів штату покинули свої будинки та переселилися до спеціальних таборів.

Як повідомлялося, у сусідньому штаті Карнатака жертвами повеней стала вже майже сотня людей. І щонайменше п'ятеро людей загинули в ще одному південному індійському штаті Тамілнад.

Нагадаємо, рік тому штат Керала вже зазнавав потужних повеней. Тоді внаслідок них загинули 223 людини і сотні тисяч були вимушені покинути свої домівки.