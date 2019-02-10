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    У світі

    На півдні Ірану стався сильний землетрус

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    Інформації про постраждалих не надходило

    Землетрус магнітудою 5,2 стався в неділю на іранському острові Кешм у Перській затоці. За даними Центру сейсмологічної служби при Тегеранському інституті геофізики, джерело залягало на глибині 10 км, повідомляє Анадолу.

    Підземні поштовхи зафіксовано о 14:24 за місцевим часом.

    Інформація про руйнування і постраждалих не надходила.

    Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався увечері 5 лютого в центральному регіоні країни.

    Джерело: Укрінформ

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