На півдні Ірану стався сильний землетрус
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Інформації про постраждалих не надходило
Землетрус магнітудою 5,2 стався в неділю на іранському острові Кешм у Перській затоці. За даними Центру сейсмологічної служби при Тегеранському інституті геофізики, джерело залягало на глибині 10 км, повідомляє Анадолу.
Підземні поштовхи зафіксовано о 14:24 за місцевим часом.
Інформація про руйнування і постраждалих не надходила.
Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався увечері 5 лютого в центральному регіоні країни.
Джерело: Укрінформ