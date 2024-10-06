На півдні Ізраїлю невідомий терорист розстріляв людей на автовокзалі

На центральному автовокзалі Беер-Шеви невідомий відкрив вогонь

Відомо, що одна людина загинула і ще кілька поранено після того, як невідомивй відкрив вогонь на центральному автовокзалі Беер-Шеви на півдні Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.

За останніми даними медичної служби Magen David Adom (MDA), після теракту на центральному автовокзалі в Беер-Шеві медики надали допомогу 11 постраждалим. Серед них була 25-річна жінка, яка загинула від отриманих поранень. У лікарню Soroka були доставлені п'ятеро людей у стані середньої тяжкості, зокрема 20-річна жінка та четверо чоловіків, які отримали вогнепальні поранення. Інші постраждалі мають незначні травми, отримані від уламків скла та тупих предметів, а також кілька людей отримали допомогу через гостру тривогу.

Терориста, який здійснив напад, було ліквідовано на місці. Після атаки міністр транспорту Ізраїлю Мірі Регев закликала до депортації сімей терористів, зазначивши, що це стримувальне покарання могло б запобігти майбутнім нападам. ЗМІ повідомляють, що нападником був громадянин Ізраїлю з бедуїнської громади.

Цей випадок є черговим у серії терактів, які періодично відбуваються в Ізраїлі, включно з нещодавньою стріляниною в Тель-Авіві, яка забрала життя кількох людей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що після майже року з моменту нападу ХАМАС, Ізраїль воює на семи фронтах.

До слова, армія оборони Ізраїлю заявила в неділю, що в рамках нової наземної операції оточила місто Джабалія на півночі Гази, аби перешкодити спробам ХАМАСу відновити свої позиції в цьому районі.

Ранішше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль завжди готовий прийняти українського президента Володимира Зеленського.