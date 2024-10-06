Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На півдні Ізраїлю невідомий терорист розстріляв людей на автовокзалі

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На півдні Ізраїлю невідомий терорист розстріляв людей на автовокзалі
На півдні Ізраїлю трапився теракт
Фото з відкритих джерел

На центральному автовокзалі Беер-Шеви невідомий відкрив вогонь

Відомо, що одна людина загинула і ще  кілька поранено після того, як невідомивй відкрив вогонь на центральному автовокзалі Беер-Шеви на півдні Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.

За останніми даними медичної служби Magen David Adom (MDA), після теракту на центральному автовокзалі в Беер-Шеві медики надали допомогу 11 постраждалим. Серед них була 25-річна жінка, яка загинула від отриманих поранень. У лікарню Soroka були доставлені п'ятеро людей у стані середньої тяжкості, зокрема 20-річна жінка та четверо чоловіків, які отримали вогнепальні поранення. Інші постраждалі мають незначні травми, отримані від уламків скла та тупих предметів, а також кілька людей отримали допомогу через гостру тривогу.

Терориста, який здійснив напад, було ліквідовано на місці. Після атаки міністр транспорту Ізраїлю Мірі Регев закликала до депортації сімей терористів, зазначивши, що це стримувальне покарання могло б запобігти майбутнім нападам. ЗМІ повідомляють, що нападником був громадянин Ізраїлю з бедуїнської громади.

Цей випадок є черговим у серії терактів, які періодично відбуваються в Ізраїлі, включно з нещодавньою стріляниною в Тель-Авіві, яка забрала життя кількох людей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що після майже року з моменту нападу ХАМАС, Ізраїль воює на семи фронтах. 

До слова, армія оборони Ізраїлю заявила в неділю, що в рамках нової наземної операції оточила місто Джабалія на півночі Гази, аби перешкодити спробам ХАМАСу відновити свої позиції в цьому районі. 

Ранішше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль завжди готовий прийняти українського президента Володимира Зеленського.

Читайте також:

Теги: Ізраїль армія напад ХАМАС поранення теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лівані залишаються миротворці ООН попри заклик Ізраїлю відійти
Миротворці ООН залишаються на півдні Лівану
4 жовтня, 03:30
Наслідки вибухів у столиці Лівану
Служба безпеки Лівану розповіла про наслідки бомбардування Бейруту
1 жовтня, 03:57
Дипломати обговорять ситуацію після вбивства Ізраїлем лідера «Хезболли»
Очільники європейських МЗС зберуться, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході
30 вересня, 14:11
«Україна опинилася у надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій»
Ідеальний американський шторм
26 вересня, 13:29
«Війна стосується всіх...»
Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло
25 вересня, 08:00
«Ізраїль безперечно технічно переможе Ліван, але це може бути піррова перемога»
На черзі третя Ізраїльсько-Ліванська війна?
18 вересня, 15:00
Після поранення та реабілітації Ілля Жеведь повернувся в стрій
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
15 вересня, 19:15
Медики борються за життя чоловіка, який зазнав поранень у результаті атаки дрона у Херсоні
Росіяни атакували з дрона зупинку у Херсоні, постраждав літній чоловік
10 вересня, 12:43
Росіяни повинні пройти через Селидове, де перебувають ЗСУ, щоб мати можливість вести прицільний вогонь по Покровську
ЗСУ контратакують під Покровськом, ситуація різко змінилася – Forbes
7 вересня, 08:57

Соціум

Вчені пояснили, що провокує зростання інтенсивності повеней та ураганів
Вчені пояснили, що провокує зростання інтенсивності повеней та ураганів
Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі
Уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі
У Литві митники затримали військові вантажі для армії РФ: що з ними зроблять
У Литві митники затримали військові вантажі для армії РФ: що з ними зроблять
На Тайвані вирує тайфун «Кратон», загинуло вже чотири людини
На Тайвані вирує тайфун «Кратон», загинуло вже чотири людини
У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян
У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
13K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12K
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують
9151
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
7632
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua