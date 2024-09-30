Очільники європейських МЗС зберуться, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході

Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану вже цього тижня

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні, 30 вересня, проведуть відеоконференцію, у ході якої обговорять ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля.

Дипломати обговорять поточний стан справ після вбивства Ізраїлем лідера «Хезболли» Хасана Насралли в Бейруті та ізраїльських повітряних ударів з того моменту.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Раніше речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

Як повідомлялося, ізраїльські спецпризначенці здійснюють цільові рейди на півдні Лівану. Зокрема, вони збираючи розвіддані в межах підготовки до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.