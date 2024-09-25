Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло

Про самовільне залишення частини

В ЗСУ все залежить від ваших стосунків з командиром. Якщо ви вйо...єте, і робите значний внесок – командир багато в чому буде йти вам на зустріч. Хороший командир сам ідентифікує моральний стан своїх бійців і вживає заходів. Комусь дати можливість побачити родину, комусь відіспатись, когось відправити в додаткове навчання тощо. Але командир знає, як це робити так, щоб підрозділ не постраждав, а зберігав свою боєздатність і виконував завдання.

Війна триває третій рік... і в ЗСУ більшість мобілізовані люди з цивільного життя. Відпустки стали серйозним полегшенням, коли їх ввели, але це вже давно не вичерпує потребу військових. Не бачити як ростуть твої діти, не мати можливості провести час на вихідні – все це страшна особиста трагедія, яку дуже важко пережити.

Але самовільне залишення частини – це не просто не вихід, це катастрофа. Коли хтось уходить в СЗЧ – він підставляє своїх. Це означає, що хтось мусить робити його роботу, хтось буде сидіти більше на позиції, хтось більше робити документів і тому подібне. Це означає, менше людей на позиціях, і більший ризик захоплення. Це означає, ще більше виснаження інших. І при цьому без жодного розуміння чи повернеться воїн чи ні.

На цьому фоні пропаганда самовільного залишення частини ще більше зло, бо фактично це пропаганда підриву внутрішніх сил.

Є дуже проста річ, але яку дуже важко зрозуміти. Війна стосується всіх. Немає якихось умовних ЗСУ, які мають її виграти. Бо ці ЗСУ – це більшість звичайних вчора людей, з нормальним життям, з сім’ями, роботою, і відпочинком. Так, не всі можуть бути воїнами, і роблять внесок донатом, волонтерством чи іншим. Але всі хто може бути воїном – мають ним стати. Бо поразка у війні означає катастрофу для всіх, а не лише для тих, хто воює.