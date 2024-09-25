Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Війна стосується всіх...»
фото з відкритих джерел

Про самовільне залишення частини

В ЗСУ все залежить від ваших стосунків з командиром. Якщо ви вйо...єте, і робите значний внесок – командир багато в чому буде йти вам на зустріч. Хороший командир сам ідентифікує моральний стан своїх бійців і вживає заходів. Комусь дати можливість побачити родину, комусь відіспатись, когось відправити в додаткове навчання тощо. Але командир знає, як це робити так, щоб підрозділ не постраждав, а зберігав свою боєздатність і виконував завдання.

Війна триває третій рік... і в ЗСУ більшість мобілізовані люди з цивільного життя. Відпустки стали серйозним полегшенням, коли їх ввели, але це вже давно не вичерпує потребу військових. Не бачити як ростуть твої діти, не мати можливості провести час на вихідні – все це страшна особиста трагедія, яку дуже важко пережити.

Але самовільне залишення частини – це не просто не вихід, це катастрофа. Коли хтось уходить в СЗЧ – він підставляє своїх. Це означає, що хтось мусить робити його роботу, хтось буде сидіти більше на позиції, хтось більше робити документів і тому подібне. Це означає, менше людей на позиціях, і більший ризик захоплення. Це означає, ще більше виснаження інших. І при цьому без жодного розуміння чи повернеться воїн чи ні.

На цьому фоні пропаганда самовільного залишення частини ще більше зло, бо фактично це пропаганда підриву внутрішніх сил.

Є дуже проста річ, але яку дуже важко зрозуміти. Війна стосується всіх. Немає якихось умовних ЗСУ, які мають її виграти. Бо ці ЗСУ – це більшість звичайних вчора людей, з нормальним життям, з сім’ями, роботою, і відпочинком. Так, не всі можуть бути воїнами, і роблять внесок донатом, волонтерством чи іншим. Але всі хто може бути воїном – мають ним стати. Бо поразка у війні означає катастрофу для всіх, а не лише для тих, хто воює.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна ЗСУ кримінал армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реджеп Таїп Ердоган висловився про війну в Україні
«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН
Вчора, 20:44
Зеленський зауважив, що Україна активно працюємо над «планом перемоги»
Президент повідомив, коли буде готовий український «план перемоги»
21 вересня, 11:00
Ворог випустив по Одесі «Шахеди» з тимчасово окупованого Криму
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
13 вересня, 09:41
У травні цього року Антон пішов до лав Збройних Сил України. Востаннє він виходив на зв'язок з рабином 17 липня
Головний рабин України поховав прийомного сина, що загинув на фронті (фото)
12 вересня, 16:00
Путін знову заговорив про мир
Путін знову за мир: що криється за новою заявою?
6 вересня, 09:05
Триває 920 доба повномасштабного вторгнення РФ
Ситуація на фронті. Огляд Покровського та Торецького напрямків
31 серпня, 11:50
Салліван обговорив повномасштабну війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном
США та Китай не погодили план завершення війни в Україні
30 серпня, 05:48
Близько дев'ятої ранку на Рівненській атомній станції відключилися енергоблоки №1, 3 і 4
Під час масованої атаки РФ 26 серпня чотири енергоблоки АЕС відключилися від мережі
29 серпня, 12:46
Триває 918-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 серпня, 08:19

Віктор Андрусів

Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло
Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло
Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?
Червоні лінії Заходу. Чи існують вони взагалі?
Прихована стратегія перемоги у росіян
Прихована стратегія перемоги у росіян
Путін хоче іранські ракети для енергетичної війни. Чи буде відповідь США?
Путін хоче іранські ракети для енергетичної війни. Чи буде відповідь США?
Курська операція і українське ІПСО
Курська операція і українське ІПСО
Лист Путіну до Дня Незалежності України
Лист Путіну до Дня Незалежності України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
14K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
13K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s
8345
Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)
7835
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7772
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState

Новини

Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04
В Україні почнуть іти дощі: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua