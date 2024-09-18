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Олексій Кущ Фінансовий експерт

На черзі третя Ізраїльсько-Ліванська війна?

glavcom.ua
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«Ізраїль безперечно технічно переможе Ліван, але це може бути піррова перемога»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Активна підтримка Ізраїлю в цій війні з боку США буде можлива лише у разі перемоги Трампа»

Зовсім недавно написав про сходи ескалації та Нетаньяху. І ось атака з використанням пейджерів на Хезболлу.

Моя версія з гіпотетичної стає робочою.

На порозі третя Ізраїльсько-Ліванська війна. Але вона не пройде у форматі перших двох.

Під час першої війни в 1982 році Ліван був розділений на два соціальних кластери: мусульманський і християнський.

Іран тоді вів тяжку війну з Іраком (1980-1988), про яку я докладно писав.

У Лівані домінувала Сирія та підрозділи ООП (Організації звільнення Палестини).

Війна завершилася поразкою Лівану та падінням Бейрута, але замість ООП прийшла радикальніша Хезболла.

Сирійське домінування у Лівані поступово змінилося на іранське.

У 2006 році Ізраїль розпочав другу війну в Лівані, яка була вкрай погано підготовлена, що підтвердила після її завершення і спеціальна слідча комісія.

Численні жертви серед мирного населення підірвали міжнародний імідж Ізраїлю.

Можна сказати, що пропалестинські настрої в ЄС родом із тієї невдачі.

Хезболла стала сильнішою. Християнська громада в Лівані тепер у статусі паріїв.

Іран створив ось опору у вигляді Хезболли в Лівані, асадівської Сирії, південного шиїтського Іраку та Анасарали в Ємені.

Додамо сюди ХАМАС у Газі та ФАТХ на Західному березі річки Йордан.

Тепер, швидше за все, розпочнеться третя війна Ізраїлю та Лівану.

У цьому плані мій прогноз ризикує виправдатися.

Ізраїль безперечно технічно переможе Ліван, але це може бути піррова перемога.

Оскільки вона може бути досягнута лише ціною безпрецедентних жертв серед мирного населення Лівану.

Це зруйнує міст авраамічних домовленостей Ізраїлю з країнами Перської затоки та охолодить відносини із Саудівською Аравією.

Умма або мусульманська вулиця вируватиме в Єгипті та Йорданії, вимагаючи втрутитися.

Європа остаточно займе антиізраїльську позицію у цьому конфлікті, а активна підтримка Ізраїлю у цій війні з боку США буде можлива лише у разі перемоги Трампа.

Нетаньягу дуже підставить Харріс із цією війною і посилить шанси Трампа на перемогу.

З іншого боку, саме це йому треба – перемога Трампа.

Зупинити війну може лише різке втручання Байдена, якщо він її здатний.

От і подивимося.

З іншого боку, Нетаньяху максимально задиратиме Іран і Хезболлу на завдання ними першого удару.

Досі Іран та Хезболла не доводили своєї відповіді до рівня серйозної атаки на Ізраїль, яка тягнула б на оголошення війни.

Що логічно, оскільки Іран, на відміну від Нетаньяху, хоче перемоги демократів та Харріс.

Крім того, Іран планує створити ядерну зброю до настання широкомасштабної війни, а Ізраїль хоче за допомогою її зруйнувати Іран і не допустити до створення Тегераном ядерної бомби.

Ось така гра. Стежимо за подіями.

Тим більше, що РФ знову включилася в модерування конфлікту, намагаючись набрати вісті і в Тель-Авіві, і навіть у Вашингтоні.

Нетаньягу вигідно, щоб Іран не оголосив Ізраїлю війну, якщо той нападе на Ліван, хоча іранці розуміють, що вони наступні.

Що може попросити Росія за стримування далекобійних ударів Ірану по Ізраїлю? Скоро і це дізнаємось.

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Джерело
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Теги: росія Сирія Ізраїль війна ХАМАС Ліван

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Олексій Кущ

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