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    У світі

    На репетиції військового параду в КНР були помічені нові зразки озброєння

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    <p>Оглядачі відзначили присутність під час тренувань ракетних комплексів DF-41 та DF-17</p> - На репетиції військового параду в КНР були помічені нові зразки озброєння

    Оглядачі відзначили присутність під час тренувань ракетних комплексів DF-41 та DF-17

    На честь 70-річчя створення КНР в Пекіні продемонструють нові зразки озброєння

    В Пекіні пройшла друга репетиція військового параду, який відбудеться 1 жовтня на честь 70-річчя проголошення КНР.

    Про це пише ресурс Global Times.

    В рамках тренування було помічено низку зразків озброєнь. Так основний бойовий танк Type 99A мав пустельний жовтий камуфляж, хоча до цього дану машину демонстрували лише в зеленому тропічному камуфляжі. Всього було зафіксовано до 20 танків цього типу, а також самохідні артилерійські установки, БМП і морські десантні машини.

     Також оглядачі відзначили присутність легкого танка Type 15, який призначений для ведення бойових дій в гірській місцевості. Очікується, що 1 жовтня даний танк вперше публічно дебютує під час параду в Пекіні.

    Оглядачі відзначили присутність під час тренувань ракетних комплексів DF-41 та DF-17. DF-41 є міжконтинентальною балістичною ракетою, яка може нести до 10 ядерних боєзарядів. В той же час DF-17 це ракета середньої дальності, яка є носієм гіперзвукової зброї.

    В рамках підготовки до параду були помічені відразу два стелс-безпілотники, а також безпілотні підводні апарати. Очікується, що під час параду будуть продемонстровані літаки J-20, Y-20 H-6N.

    В рамках підготовки до параду жителі Пекіну бачили нові протикорабельні ракети, системи ППО, ударні крилаті ракети і важкі реактивні системи залпового вогню, які не змогли повністю ідентифікувати.

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