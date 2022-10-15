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На шахті в Туреччині стався вибух. Загинули 25 людей

Альона Боженко
glavcom.ua
На шахті в Туреччині стався вибух. Загинули 25 людей
Унаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей
фото: ANADOLU AJANSI

Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти

На півночі Туреччини на вугільній шахті стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджи.

«На жаль, кількість жертв у Бартині досягла 25 осіб. Маємо 11 постраждалих, які перебувають на лікуванні», – зазначив посадовець.

Коджа вказав, що 4 з поранених перебувають у реанімації, із них 1 – у важкому стані. За його словами, раніше постраждалих літаками швидкої допомоги доправили до опікових центрів Анкари та Стамбула.

Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти близько 17:15 за Києвом. Прокуратура провінції Бартін розпочала розслідування причин вибуху. За повідомленнями ЗМІ, вибух міг бути спричинений метаном, який часто накопичується у вугільних шахтах.

Нагадаємо, у Стамбулі ввечері в неділю, 9 жовтня, пролунав потужний вибух. Вибух стався на азійському узбережжі міста в районі Кадикей. Турецькі ЗМІ повідомляли, що причиною став вибух газу.

Теги: Туреччина розслідування прокуратура міністр вибух

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