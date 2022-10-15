На шахті в Туреччині стався вибух. Загинули 25 людей

Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти

На півночі Туреччини на вугільній шахті стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджи.

«На жаль, кількість жертв у Бартині досягла 25 осіб. Маємо 11 постраждалих, які перебувають на лікуванні», – зазначив посадовець.

Коджа вказав, що 4 з поранених перебувають у реанімації, із них 1 – у важкому стані. За його словами, раніше постраждалих літаками швидкої допомоги доправили до опікових центрів Анкари та Стамбула.

Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти близько 17:15 за Києвом. Прокуратура провінції Бартін розпочала розслідування причин вибуху. За повідомленнями ЗМІ, вибух міг бути спричинений метаном, який часто накопичується у вугільних шахтах.

Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/0WLLgsXGGk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022

Нагадаємо, у Стамбулі ввечері в неділю, 9 жовтня, пролунав потужний вибух. Вибух стався на азійському узбережжі міста в районі Кадикей. Турецькі ЗМІ повідомляли, що причиною став вибух газу.