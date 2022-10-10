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Стало відомо, що стало причиною потужного вибуху в Стамбулі (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, що стало причиною потужного вибуху в Стамбулі (фото)
Від вибуху постраждала одна людина
фото із соцмереж

Турецькі ЗМІ повідомляють, що причиною став вибух газу

У Стамбулі ввечері в неділю, 9 жовтня, пролунав потужний вибух. Вибух стався на азійському узбережжі міста в районі Кадикей. Турецькі ЗМІ повідомляють, що причиною став вибух газу.

За даними місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, постраждала одна людина. Полум'я перекинулося на два сусідні будинки. На місці працюють пожежники та медики.

Нагадаємо, наприкінці вересня прогримів вибух бомби біля поліцейської дільниці у південній турецькій провінції Мерсін, внаслідок вибуху були поранені двоє офіцерів. Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано.

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Теги: Стамбул вибух

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