Стало відомо, що стало причиною потужного вибуху в Стамбулі (фото)
Турецькі ЗМІ повідомляють, що причиною став вибух газу
У Стамбулі ввечері в неділю, 9 жовтня, пролунав потужний вибух. Вибух стався на азійському узбережжі міста в районі Кадикей. Турецькі ЗМІ повідомляють, що причиною став вибух газу.
За даними місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, постраждала одна людина. Полум'я перекинулося на два сусідні будинки. На місці працюють пожежники та медики.
A gas explosion is the cause of a fire in Istanbul. This is reported by the Turkish media.— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) October 9, 2022
According to them, one person was injured. The flames have already spread to two neighboring houses. Firefighters and paramedics are working at the site pic.twitter.com/kaz4bjV7fD
Нагадаємо, наприкінці вересня прогримів вибух бомби біля поліцейської дільниці у південній турецькій провінції Мерсін, внаслідок вибуху були поранені двоє офіцерів. Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано.
Коментарі — 0