Стало відомо, що стало причиною потужного вибуху в Стамбулі (фото)

У Стамбулі ввечері в неділю, 9 жовтня, пролунав потужний вибух. Вибух стався на азійському узбережжі міста в районі Кадикей. Турецькі ЗМІ повідомляють, що причиною став вибух газу.

За даними місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, постраждала одна людина. Полум'я перекинулося на два сусідні будинки. На місці працюють пожежники та медики.

A gas explosion is the cause of a fire in Istanbul. This is reported by the Turkish media.



According to them, one person was injured. The flames have already spread to two neighboring houses. Firefighters and paramedics are working at the site pic.twitter.com/kaz4bjV7fD