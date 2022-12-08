На скандальну виставу «Борис Годунов» прийшли президентка Єврокомісії та прем’єрка Італії 

Українці просили не ставити російську оперу на знак протесту проти агресії РФ

Прем’єру сезону в міланському театрі Ла Скала, яку відкрила російська опера «Борис Годунов», відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент країни Серджо Матарелла. Про це повідомляє AP.

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Біля театру Мелоні, фон дер Ляєн і Матареллу зустріла група з приблизно 30 українців, які протестували проти висвітлення російської культури на тлі ведення Росією війни, суть якої полягає в запереченні унікальної української культури.

Відповідаючи на закиди українців, президентка Єврокомісії похвалила їх як «фантастичних, хоробрих і мужніх людей», але сказала, що російську культуру не слід ототожнювати з Путіним.

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«Ми не повинні дозволити Путіну знищити все це», – сказала вона, маючи на увазі російських письменників і композиторів, як-то автора «Бориса Годунова» Модеста Мусоргського.

Таку ж позицію висловила й прем’єрка Італії, відома підтримкою України: «Ми не маємо нічого проти російського народу, російської історії, російської культури. Ми маємо щось проти тих, хто зробив політичний вибір вторгнутися в суверенну країну».

Генеральний директор Ла Скала Домінік Меєр на пресконференції перед відкриттям сезону заявив, що «Борис Годунов» мав на меті показати ціну, яку заплатив російський цар за абсолютну владу, а до того ж, часу змінити оперу начебто вже не було.

«Ставлячи «Бориса Годунова», ми не займаємося пропагандою Путіна... Це великий шедевр в історії мистецтва. Ми повинні проводити різницю між реальною політичною ситуацією і Росією», – заявив він.

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Як повідомлялося, раніше консул України в Мілані Андрій Картиш звернувся до директора театру Ла Скала Домініка Майєра, мера Мілана Джузеппе Сала та президента Ломбардії Аттіліо Фонтани з проханням не відкривати сезон 7 грудня російською оперою «Борис Годунов», а також утриматись від інших вистав, щоб не потурати «будь-яким пропагандистським елементам».

Театр Ла Скала відмовився скасовувати оперу, назвавши це рішення таким, що не має стосунку до російської агресії в Україні.

Напередодні в Італії екоактивісти облили фарбою будівлю «Ла Скала», де пройде показ «Бориса Годунова».