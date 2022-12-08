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На скандальну виставу «Борис Годунов» прийшли президентка Єврокомісії та прем’єрка Італії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На скандальну виставу «Борис Годунов» прийшли президентка Єврокомісії та прем’єрка Італії 
Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вважає, буцімто не слід карати російську культуру 
фото: AP

Українці просили не ставити російську оперу на знак протесту проти агресії РФ 

Прем’єру сезону в міланському театрі Ла Скала, яку відкрила російська опера «Борис Годунов», відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент країни Серджо Матарелла. Про це повідомляє AP.

Біля театру Мелоні, фон дер Ляєн і Матареллу зустріла група з приблизно 30 українців, які протестували проти висвітлення російської культури на тлі ведення Росією війни, суть якої полягає в запереченні унікальної української культури. 

Відповідаючи на закиди українців, президентка Єврокомісії похвалила їх як «фантастичних, хоробрих і мужніх людей», але сказала, що російську культуру не слід ототожнювати з Путіним.  

«Ми не повинні дозволити Путіну знищити все це», – сказала вона, маючи на увазі російських письменників і композиторів, як-то автора «Бориса Годунова» Модеста Мусоргського. 

Таку ж позицію висловила й прем’єрка Італії, відома підтримкою України: «Ми не маємо нічого проти російського народу, російської історії, російської культури. Ми маємо щось проти тих, хто зробив політичний вибір вторгнутися в суверенну країну».

Генеральний директор Ла Скала Домінік Меєр на пресконференції перед відкриттям сезону заявив, що «Борис Годунов» мав на меті показати ціну, яку заплатив російський цар за абсолютну владу, а до того ж, часу змінити оперу начебто вже не було. 

«Ставлячи «Бориса Годунова», ми не займаємося пропагандою Путіна... Це великий шедевр в історії мистецтва. Ми повинні проводити різницю між реальною політичною ситуацією і Росією», – заявив він. 

Як повідомлялося, раніше консул України в Мілані Андрій Картиш звернувся до директора театру Ла Скала Домініка Майєра, мера Мілана Джузеппе Сала та президента Ломбардії Аттіліо Фонтани з проханням не відкривати сезон 7 грудня російською оперою «Борис Годунов», а також утриматись від інших вистав, щоб не потурати «будь-яким пропагандистським елементам». 

Театр Ла Скала відмовився скасовувати оперу, назвавши це рішення таким, що не має стосунку до російської агресії в Україні.  

Напередодні в Італії екоактивісти облили фарбою будівлю «Ла Скала», де пройде показ «Бориса Годунова».

Читайте також: Театр як зброя Кремля. Чому Україна не реагує на події у «Ла Скала»?
Теги: Домініка президент Італія

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