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    У світі

    На Солсберійському соборі повісили російський прапор

    • Розсилка
    На Солсберійському соборі повісили російський прапор

    Прапор міг повісти невідомий, який прокрався до храму

    На Солсберійському соборі в Англії невідомі повісили російський прапор. Працівники собору думають, що прапор повісив невідомий, який через ліс прокрався до храму.

    Прапор Росії зняли одразу, як тільки його помітили.

    Житель міста в соціальних мережах написав: «О, росіяни повернулися».

    Раніше Велика Британія заявила, що змінить своє ставлення до Росії лише після того, коли та обере інший спосіб поведінки. Данкан підтвердив тверду позицію Великої Британії і союзників у відповідь на безрозсудне використання російською державою хімічної зброї в Солсбері.

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