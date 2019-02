На Солсберійському соборі повісили російський прапор

Прапор міг повісти невідомий, який прокрався до храму

На Солсберійському соборі в Англії невідомі повісили російський прапор. Працівники собору думають, що прапор повісив невідомий, який через ліс прокрався до храму.

Прапор Росії зняли одразу, як тільки його помітили.

Житель міста в соціальних мережах написав: «О, росіяни повернулися».

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA