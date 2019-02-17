На Солсберійському соборі повісили російський прапор
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Розсилка
Прапор міг повісти невідомий, який прокрався до храму
На Солсберійському соборі в Англії невідомі повісили російський прапор. Працівники собору думають, що прапор повісив невідомий, який через ліс прокрався до храму.
Прапор Росії зняли одразу, як тільки його помітили.
Житель міста в соціальних мережах написав: «О, росіяни повернулися».
@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA— Lee Martin (@lmjm12) February 17, 2019
So the Russians are back... Russian flag on display from the scaffolding on the Cathedral #salisbury #russia #salisburyjuniorparkrun pic.twitter.com/o1shsUe7gj— Chris Maple (@chrismaple73) February 17, 2019
Раніше Велика Британія заявила, що змінить своє ставлення до Росії лише після того, коли та обере інший спосіб поведінки. Данкан підтвердив тверду позицію Великої Британії і союзників у відповідь на безрозсудне використання російською державою хімічної зброї в Солсбері.