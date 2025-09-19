Головна Світ Політика
Союзники вигадали альтернативу вступу України в НАТО – WP

фото з відкритих джерел

Одним з останніх досягнень у вітчизняному арсеналі України є квадрокоптер-дрон

Оскільки шанси України на членство в НАТО є невеликими, західні союзники країни прийняли альтернативну стратегію допомоги в відбитті російської агресії: інвестувати мільярди в українську оборонну промисловість, щоб вона могла краще захищати себе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Якщо стратегія спрацює, українська оборонна промисловість зрештою зможе допомогти оснастити американську та європейську армії передовими дронами та іншою військовою технікою, що розробляється в умовах війни з Росією. Одним з останніх досягнень у вітчизняному арсеналі України є квадрокоптер-дрон, який може ухилятися від російських пристроїв для створення перешкод, пролітати понад 20 км і скидати шість кілограмів керованих вибухових речовин на танки та інші цінні цілі.

«Українці є світовими лідерами в галузі технології безпілотників», – заявив минулого тижня на конференції в Києві спеціальний представник адміністрації Трампа в Україні Кіт Келлог. «Зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити обмін технологіями безпілотників, що, на мою думку, є дуже важливим».

The Washington Post пише, що європейці почали серйозніше ставитися до загрози з боку Росії після того, як адміністрація Трампа почала сигналізувати, що члени НАТО не повинні надто покладатися на США в питаннях своєї оборони. Минулого тижня в Європі посилилися побоювання після того, як російські дрони, запущені з Білорусі, були збиті в повітряному просторі Польщі.

Раніше США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Як інформує «Главком», про це виданню Stern розповіла прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона заявила, що президент США Дональд Трамп запропонував гарантії, «натхненні п’ятою статтею НАТО».

Теги: Україна НАТО

