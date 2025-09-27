Путін відкриє новий напрямок бойових ще до закінчення війни в Україні – Зеленський

Дії російського режиму не стали для України чимось неочікуваним, запевняє президент

Кремль дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи та хоче послабити допомогу Києву. Російський диктатор Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні. Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Зеленський розповів, що з кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме – президент говорити відмовився. Він запевнив, що направить спеціалістів з протидії дронам у спільну консультативну групу, а представники деяких країн прибудуть на навчання в Україну.

Зеленський також додав, що дії російського режиму не стали для України чимось неочікуваним. Про це вже попереджали – що російський диктатор Володимир Путін готує нову війну.

«Я вважав, що це буде раніше. Я про це говорив. Питання, що Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, який... Безумовно, він цього хоче», – пояснив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.

Також глава держави повідомив, що ракетний комплекс протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю вже місяць працює в Україні