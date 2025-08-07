На туристів чекає хаос в аеропортах Іспанії: причина

Якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, страйки триватимуть

Найближчим часом відпочинок багатьох туристів може постраждати через масштабні страйки відразу в 12 аеропортах Іспанії. Зокрема, страйки торкнуться аеропортів Барселони, Мадрида, Севільї, Аліканте, Ібіці, Малаги, Пальма-де-Майорці, Тенеріфе-Південний, Жирони, Лансароте та Сантьяго-де-Компестела. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Початковий страйк запланований на 15, 16 та 17 серпня у три часові інтервали: з 5:00 до 9:00, з 12:00 до 15:00, 21:00 та 23:59.

Якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, до кінця року страйки триватимуть щосереди, п'ятниці, суботи та неділі. Серед інших у страйках бере участь компанія Azul Handling, що входить до групи Ryanair, яка надає послуги з обробки багажу декільком іспанським аеропортам. А самі страйки були організовані Загальною профспілкою працівників (UGT).

Ці акції проводяться у відповідь на заяви про «постійні порушення» трудових прав та «постійну нестабільність». Персонал сподівається висловити протест проти «зловживання понаднормовою роботою» та санкцій, накладених на співробітників. Також серед проблем відзначаються розбіжності щодо премій та відсутність стабільної роботи.

