Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи
Іспанія вводить нові правила на пляжах
фото із відкритих джерел

Туристи, які розкладають свої рушники на узбережжі і йдуть у своїх справах, можуть бути оштрафовані

Відпочивальники, які вирушають до Іспанії влітку, можуть бути оштрафовані на значні порушення нових суворих правил щодо відпочинку на пляжах.  У популярних напрямках, таких як Барселона та Коста-Бланка, запроваджено суворі правила у боротьбі з так званим «резервуванням» місць на узбережжі. Про це пише «Главком» із посиланням на DailyMail.

«Туристи, які розкладають свої рушники на тривалий час, можуть бути оштрафовані на суму до 250 євро оскільки низка популярних місць відпочинку починає запроваджувати так званий «податок на засмагу», – пише видання. 

Місцева влада почала активно штрафувати відпочивальників, які з самого ранку займають ділянки на пляжі.

«Деякі туристи приходять за кілька годин до відкриття басейну чи пляжу, щоб зайняти кілька шезлонгів, поклавши на них рушники, сумки та інші речі, а повертаються ще через кілька годин», – зазначають журналісти.

Таку поведінку вважали несправедливою, адже багато туристів скаржилися, що їм не вистачає вільного місця через заброньовані ділянки, на яких годинами ніхто не з'являється.

У муніципалітеті Кальпі поліція тепер уповноважена прибирати залишені речі до 9:30 ранку. Все вилучене переміщається на муніципальний склад, а повернути його можна лише після сплати штрафу – він становить 250 євро. Додатково карають і тих, хто залишає особисті речі без нагляду на три години.

Нагадаємо, курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи вирішення проблеми нестачі шезлонгів і напруженості між відпочивальниками, що виникає на цьому грунті. Тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах. 

До слова, пляжі іспанського Кадіса в автономному співтоваристві Андалусія заполонили водорості, що традиційно мешкали в Азії.

Читайте також:

Теги: місцева влада пляжі поліція правила Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко прийшов підтримати Володимира Прокопіва на суді 14 липня 2025 року
Кличко та депутати намагалися взяти Прокопіва на поруки. Що вирішив суд
14 липня, 13:54
Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місць ударів
Масована атака безпілотниками по Сумах: одна жінка загинула, троє отримали поранення
22 липня, 17:45
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Затриманий в надії на велику винагороду погодився на пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини в Україні
У Києві затримано чоловіка, який вчинив підпал на замовлення російських спецслужб
25 липня, 12:55
Директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що стосується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах
Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»
29 липня, 12:30
Водійка на BMW наїхала на пішоходів
У Рівному водійка переплутала педалі та збила трьох пішоходів 
4 серпня, 23:01
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
4 серпня, 09:14
Батьки вирішили залишити дитину саму у аеропорту Барселони
Батьки кинули 10-річного сина в аеропорту, щоб не втратити нагоду поїхати у відпустку
4 серпня, 16:09
Вибухотехніки попереджають громадян про нові загрози
Нова загроза: на Сумщині виявили російський БПЛА, «завантажений» протитанковими мінами
5 серпня, 16:57

Соціум

Турецька ліра знецінюється, «підживлюючи» один вид туризму
Турецька ліра знецінюється, «підживлюючи» один вид туризму
На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи
На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи
Через плани адміністрації Трампа постраждають 1,4 млн жінок у світі – Independent
Через плани адміністрації Трампа постраждають 1,4 млн жінок у світі – Independent
Тигр, «Лоліта» та фото Папи: які ще дивні речі знайдено в маєтку Джеффрі Епштейна
Тигр, «Лоліта» та фото Папи: які ще дивні речі знайдено в маєтку Джеффрі Епштейна
Росія створила сайт для «продажу» українських дітей
Росія створила сайт для «продажу» українських дітей
Готелі «чайлдфрі»: у світі набуває популярності новий формат відпочинку
Готелі «чайлдфрі»: у світі набуває популярності новий формат відпочинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
13K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
8777
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5372
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
4635
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua