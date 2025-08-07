На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи

Туристи, які розкладають свої рушники на узбережжі і йдуть у своїх справах, можуть бути оштрафовані

Відпочивальники, які вирушають до Іспанії влітку, можуть бути оштрафовані на значні порушення нових суворих правил щодо відпочинку на пляжах. У популярних напрямках, таких як Барселона та Коста-Бланка, запроваджено суворі правила у боротьбі з так званим «резервуванням» місць на узбережжі. Про це пише «Главком» із посиланням на DailyMail.

«Туристи, які розкладають свої рушники на тривалий час, можуть бути оштрафовані на суму до 250 євро оскільки низка популярних місць відпочинку починає запроваджувати так званий «податок на засмагу», – пише видання.

Місцева влада почала активно штрафувати відпочивальників, які з самого ранку займають ділянки на пляжі.

«Деякі туристи приходять за кілька годин до відкриття басейну чи пляжу, щоб зайняти кілька шезлонгів, поклавши на них рушники, сумки та інші речі, а повертаються ще через кілька годин», – зазначають журналісти.

Таку поведінку вважали несправедливою, адже багато туристів скаржилися, що їм не вистачає вільного місця через заброньовані ділянки, на яких годинами ніхто не з'являється.

У муніципалітеті Кальпі поліція тепер уповноважена прибирати залишені речі до 9:30 ранку. Все вилучене переміщається на муніципальний склад, а повернути його можна лише після сплати штрафу – він становить 250 євро. Додатково карають і тих, хто залишає особисті речі без нагляду на три години.

Нагадаємо, курортні готелі по всій Європі змушені шукати нові способи вирішення проблеми нестачі шезлонгів і напруженості між відпочивальниками, що виникає на цьому грунті. Тепер деякі охоронці наймають додаткову охорону, щоб контролювати ситуацію з місцями біля басейнів або на пляжах.

До слова, пляжі іспанського Кадіса в автономному співтоваристві Андалусія заполонили водорості, що традиційно мешкали в Азії.