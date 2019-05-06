На виборах у Північній Македонії перемагає проєвропейський кандидат



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Представник урядової коаліції Стево Пендаровський наразі набирає майже 60% голосів виборців

Участь у голосуванні взяли 45% громадян країни

За попередніми підсумками другого туру президентських виборів у Північній Македонії лідирує представник урядової коаліції Стево Пендаровський.

Про це повідомляє Державна виборча комісія Північної Македонії.

Згідно з оприлюдненими результатами після обробки близько 87% протоколів, Стево Пендаровський набирає майже 60% голосів виборців, а кандидат від опозиції Гордана Сіляновська-Давкова - близько 37%.

Зазначається, що участь у голосуванні взяли 45% громадян країни.

Повноваження чинного президента Північної Македонії Георге Іванова спливають 12 травня.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, в Північній Македонії проходив другий тур президентських виборів.

У першому турі Стево Пендаровскі набрав 42,84% голосів виборців, а Гордана Силяновська Давкова – 42,24%.