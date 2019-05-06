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    У світі

    На виборах у Північній Македонії перемагає проєвропейський кандидат

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    Представник урядової коаліції Стево Пендаровський наразі&nbsp;набирає майже 60% голосів виборців - На виборах у Північній Македонії перемагає проєвропейський кандидат
    Представник урядової коаліції Стево Пендаровський наразі набирає майже 60% голосів виборців

    Участь у голосуванні взяли 45% громадян країни

    За попередніми підсумками другого туру президентських виборів у Північній Македонії лідирує представник урядової коаліції Стево Пендаровський.

    Про це повідомляє Державна виборча комісія Північної Македонії.

    Згідно з оприлюдненими результатами після обробки близько 87% протоколів, Стево Пендаровський набирає майже 60% голосів виборців, а кандидат від опозиції Гордана Сіляновська-Давкова - близько 37%.

    Зазначається, що участь у голосуванні взяли 45% громадян країни.

    Повноваження чинного президента Північної Македонії Георге Іванова спливають 12 травня.

    Нагадаємо, у неділю, 5 травня, в Північній Македонії проходив другий тур президентських виборів.

    У першому турі Стево Пендаровскі набрав 42,84% голосів виборців, а Гордана Силяновська Давкова – 42,24%.

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