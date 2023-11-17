На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)

У Волгограді двічі за день гриміли вибухи

У четвер, 16 листопада, ввечері у Волгограді (Росія) на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ» стався вибух. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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У результаті вибуху зазнали поранень двоє людей.

За попередньою офіційною версією, на заводі спалахнуло скупчення алюмінієвого пилу в одному з приміщень підприємства. Площа горіння становила близько 20 кв. м, заявили в пресслужбі мерії Волгограда.

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Постраждалих під час вибуху на заводі чоловіків 29 і 32 років доставлено до лікарні. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Як повідомлялося, у ніч на 16 листопада сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ. Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.