Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)
Вибух на заводі у Волгограді прогримів увечері 16 листопада
фото із соцмережі

У Волгограді двічі за день гриміли вибухи

У четвер, 16 листопада, ввечері у Волгограді (Росія) на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ» стався вибух. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У результаті вибуху зазнали поранень двоє людей.

На заводі в Росії стався вибух (фото, відео) фото 1

За попередньою офіційною версією, на заводі спалахнуло скупчення алюмінієвого пилу в одному з приміщень підприємства. Площа горіння становила близько 20 кв. м, заявили в пресслужбі мерії Волгограда.

Постраждалих під час вибуху на заводі чоловіків 29 і 32 років доставлено до лікарні. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Як повідомлялося, у ніч на 16 листопада сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ. Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.

Теги: вибух росія завод

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у в/ч під Волгоградом
У Росії сталася масштабна пожежа у військовій частині (відео)
Вчора, 07:43
У Росії на пороховому заводі спалахнула пожежа
У Росії на пороховому заводі спалахнула пожежа
11 листопада, 00:58
Вогонь охопив 2 тис. кв. м складу
Під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)
10 листопада, 07:55
Пожежа на комбінаті гірничо-збагачувальному в РФ
Росія знову палає: масштабна пожежа сталася в Бурятії (відео)
8 листопада, 07:44
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі (відео)
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі (відео)
7 листопада, 01:42
Причину пожежі рятувальники не повідомляють
Масштабна пожежа в Іжевську – вогонь поширився на кілька тисяч квадратних метрів
29 жовтня, 20:12
У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух, спалахнула пожежа
У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух, спалахнула пожежа
29 жовтня, 06:04
У Криму гучний ранок
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи
Вчора, 07:10
Сильний вибух пролунав близько о 07:30
У Підмосков'ї знову пролунали вибухи в районі заводу-виробника «Кинджалів»
14 листопада, 08:59

Соціум

На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)
На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)
Скандал у Німеччині. Путін платив західним журналістам за інтерв'ю?
Скандал у Німеччині. Путін платив західним журналістам за інтерв'ю?
ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для здоров'я
ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для здоров'я
Росія знімає фейкові сюжети про український контрнаступ
Росія знімає фейкові сюжети про український контрнаступ
Словацькі перевізники на годину заблокували кордон із Україною
Словацькі перевізники на годину заблокували кордон із Україною
У Данії суд виправдав чоловіка, який без дозволу ділився спермою з жінками
У Данії суд виправдав чоловіка, який без дозволу ділився спермою з жінками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
16K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
16K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
7565
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
6056
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
4706
Українців бракує. Стало відомо, де Чехія шукатиме працівників

Новини

Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Вчора, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 04:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту