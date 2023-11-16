У Росії сталася масштабна пожежа у військовій частині (відео)
Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у в/ч
У ніч на 16 листопада сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ. Про неї повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров і російські телеграм-канали.
Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.
За попередніми даними, пожежа у російській в/ч, розташованій за два кілометри від селища Котлубань, почалася близько першої години ночі.
Губернатор повідомляє, що пожежа вже ліквідована.
«На території однієї з військових частин біля селища Котлубань сталося загоряння. Пожежа була оперативно локалізована і погашена силами протипожежної служби регіону, МНС та міноборони. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає», – сказав Бочаров.
Коментарі — 0