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У Росії сталася масштабна пожежа у військовій частині (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії сталася масштабна пожежа у військовій частині (відео)
Пожежа у в/ч під Волгоградом
фото: скріншот із відео

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у в/ч

У ніч на 16 листопада сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ. Про неї повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров і російські телеграм-канали.

Місцеві жителі також повідомили про звуки вибухів.

За попередніми даними, пожежа у російській в/ч, розташованій за два кілометри від селища Котлубань, почалася близько першої години ночі.

Губернатор повідомляє, що пожежа вже ліквідована.

«На території однієї з військових частин біля селища Котлубань сталося загоряння. Пожежа була оперативно локалізована і погашена силами протипожежної служби регіону, МНС та міноборони. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає», – сказав Бочаров.

Теги: пожежа

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