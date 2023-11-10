Під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)

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Нагадаємо, 8 листопада в Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний».

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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На місці пожежі працюють 90 рятувальників і 29 одиниць техніки

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У п’ятницю, 10 листопада, вранці виникла масштабна пожежа у міському окрузі Ленінський під Москвою (РФ).

Над ліквідацією пожежі працюють майже 100 рятувальників

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