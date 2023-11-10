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Під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)
Вогонь охопив 2 тис. кв. м складу
фото: МЧС РФ

Над ліквідацією пожежі працюють майже 100 рятувальників

У п’ятницю, 10 листопада, вранці виникла масштабна пожежа у міському окрузі Ленінський під Москвою (РФ).

Як повідомляє МЧС Росії, горить склад площею 2 тис. кв. м.

Під Москвою масштабна пожежа (фото, відео) фото 1
Під Москвою масштабна пожежа (фото, відео) фото 2

На місці пожежі працюють 90 рятувальників і 29 одиниць техніки

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, 8 листопада в Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний».

Теги: пожежа Москва росія

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