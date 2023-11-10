Під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)
Над ліквідацією пожежі працюють майже 100 рятувальників
У п’ятницю, 10 листопада, вранці виникла масштабна пожежа у міському окрузі Ленінський під Москвою (РФ).
Як повідомляє МЧС Росії, горить склад площею 2 тис. кв. м.
На місці пожежі працюють 90 рятувальників і 29 одиниць техніки
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, 8 листопада в Єравнинському районі Бурятії (Росія) сталася масштабна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний».
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