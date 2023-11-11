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У Росії на пороховому заводі спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії на пороховому заводі спалахнула пожежа
фото: росЗМІ

Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь

У ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії. Про це інформують росЗМІ.

Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

Проща пожежі становила близько 300 квадратних метрів, рятувальникав вдалося її погасити за півтори години.

Раніше повідомлялося, що у російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери».

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 листопада, вранці виникла масштабна пожежа у міському окрузі Ленінський під Москвою (РФ).

Теги: пожежа машинобудування Міноборони РФ

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