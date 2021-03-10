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    Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія

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    Нацгвардія продовжить охорону Капітолія до 23 травня - Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія
    Нацгвардія продовжить охорону Капітолія до 23 травня

    Всього близько 2300 співробітників Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія

    В Пентагоні підтримали подовження місії Національної гвардії з охорони Конгресу. Правоохоронці там будуть до 23 травня.

    Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

    Всього близько 2300 співробітників Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія.

    При цьому уточнюється, що це майже наполовину меншою проти нинішнього контингенту Нацгвардії, дислокованого навколо Капітолія.

    «Це рішення було прийнято після уважного вивчення запиту та ретельного розгляду його потенційного впливу на боєготовність», - зауважив речник Пентагону.

    Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

    Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

    Теги: США Нацгвардія
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