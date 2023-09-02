Росія заявила про атаку на Білгородську область
За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає
Увечері 1 вересня влада Білгородської області в Росії заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями. Про це повідомляє в Telegram губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
«У Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збиті дві повітряні цілі», - повідомив Гладков.
За його словами, оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.
Раніше повідомлялося, що губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.
За його словами, місто було атаковано двома українськими безпілотниками.
Також у ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.
Зокрема, повідомлялося, що російські сили ППО нібито збили три українські безпілотники над Брянською областю.
До слова, після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.
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