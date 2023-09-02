Росія заявила про атаку на Білгородську область

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає

Увечері 1 вересня влада Білгородської області в Росії заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями. Про це повідомляє в Telegram губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

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«У Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збиті дві повітряні цілі», - повідомив Гладков.

За його словами, оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

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Раніше повідомлялося, що губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.

За його словами, місто було атаковано двома українськими безпілотниками.

Також у ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.

Зокрема, повідомлялося, що російські сили ППО нібито збили три українські безпілотники над Брянською областю.

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До слова, після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.