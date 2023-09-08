Мешканці курорту знайшли спосіб відлякати надокучливих туристів

Фальшиві таблички англійською мовою, які відлякують туристів з пляжів, були помічені на Канарських островах

Мешканці іспанських курортів втомилися від масового туризму. Негативне ставлення до приїжджих дійшло настільки, що місцеві займаються фактичним саботажем галузі, яка становить основу локальної економіки. Наприклад, на пляжах Канарських островів з'явилися фейкові оголошення, покликані відлякати від них «небажаних» гостей.

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Одна із встановлених невідомими табличок була виявлена ​​біля входу на пляж Плайя-Кастро у містечку Лос-Реалахос на північному узбережжі острова Тенеріфе. Англомовний текст у ньому говорить: «Пляж закритий. Забруднена вода». При цьому, розташований нижче іспанський текст повідомляє: «Пляж відкритий. Забруднення – це масовий туризм», пише Daily Mail.

Це далеко не перший приклад такого саботажу. У серпні повідомлялося, що схожі спроби відлякати туристів помітили на острові Мальорка. Там фантазія авторів оголошень була багатша.

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Таблички стверджували, що у воді «плавають небезпечні медузи», на пляжі існує загроза «падіння каміння», а також попередження, що до місця купання йти майже три години, хоча воно було буквально за рогом.

На іспанських курортах зростає роздратування місцевих жителів через кількість приїжджих. Водночас міністр туризму регіонального уряду Канарських островів закликала відмовитися від «туристофобії», бо вона становить загрозу місцевій економіці. Обслуговування відпочиваючих є ключовою галуззю.

Нагадаємо, відоме іспанське туристичне місто Сантьяго-де-Компостела хоче запровадити новий туристичний податок, щоб впоратись із напливом туристів. Про це пише Euronews.com.

Сантьяго-де-Компостела - пункт призначення для так званих «пілігрімів», учасників знаменитого іспанського паломництва Каміно-де-Сантьяго. У 2022 році це популярне місце в північному заході Іспанії прийняло майже 440 тис. «паломників». Середня щорічна кількість відвідувачів перевищує 300 тис.

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Регіональний податок планують запровадити у 2025 році. Він стягуватиметься готелями під час оплати ночівлі та, ймовірно, становитиме від 0,50 до 2,50 євро залежно від типу розміщення.

Цікаво, що у 2012 році іспанська Барселона запровадила туристичний податок, і який уже у квітні 2024 року зросте до 3,25 євро з туриста за один день перебування у місті.

Валенсія також планує запровадити туристичний податок протягом наступного року в розмірі від 0,50 до 2 євро, щоб сприяти розвитку сталого туризму.

Розміщення для відпочинку на Балеарських островах (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера) також обкладається податком, який у високий сезон може досягати 4 євро за ніч.