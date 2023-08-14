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Ростислав Павленко Народний депутат України

Три фактори, які можуть наблизити Перемогу

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

Сун Цзи вчив, що питання ведення війни і досягнення перемоги – це питання організації

Як перемогти у війні, яка стала позиційною, ворога, який переважає в ресурсах?

Здоровий глузд диктує відповіді:

  1. стати якісно кращими;
  2. ефективніше використовувати ресурси, які маємо;
  3. отримати переважаючу підтримку союзників.

Для вирішення цих задач маємо організуватися так, щоб якнайкраще розпорядитися тим, що маємо – і послати союзникам сигнал про те, що ми є природною частиною вільного світу.

Сун Цзи вчив, що питання ведення війни і досягнення перемоги – це питання організації.

Тобто, побудови такого звʼязку між наявними елементами, який забезпечить якнайкращий результат.

Притому елементами є і матеріальні ресурси, і готовність людей жертвувати власністю, здоровʼям і життям для Перемоги, і здатність системи управління реагувати на виклики і спрямовувати всі ці ресурси куди потрібно.

Ми бачимо, що українська влада змушена реагувати на теми, які отримали суспільний розголос та позначаються як важливі нашими союзниками.

Оскільки критерії і у суспільства, і у союзників спільні і виходять з необхідності Перемоги – проблемні теми вони визначають практично тотожно.

Корупція, неефективність і непрозорість управління.

Влада намагається реагувати на ці виклики, створюючи картинку «простих рішень», які мають задовольнити емоційно.

Але очарування чиїмось показовим вигнанням швидко вивітрюється – бо проблеми спецефектами не вирішуються.

Натомість питання організації належного управління вирішуються, якщо рішення відповідає трьом критеріям:

1. Справедливість

Покарання має знаходити винуватих, а не призначених на цю роль владою.

До вирішення проблем мають залучатися ті, хто здатен їх вирішити – а не кому хочуть уділити вигідний шмат.

А щоб це не лишалось благим побажанням – і відповідальність, і залучення до роботи мають здійснюватись прозоро.

І підхід до всього і всіх має бути рівним. Верховенство права і «закон один для всіх» – про це.

2 Ефективність

Проблема – це невідповідність результату поставленій цілі, а не факт, що про це стало відомо.

Вирішення проблеми – це не спецефект, не замітання під килим і не переключення уваги.

Це усунення причин, через яку результат не відповідає цілі.

Результат – критерій правильності. Не соціологія підтримки.

3. Взаємодопомога

Солідарність. Вони потрібні на всіх рівнях – від пріоритетів виділення грошей на армію і виробництво, до ставлення до ветеранів і одне до одного.

Вчора трохи говорили про те, чим кожен і кожна може прислужитися для Перемоги.

Це і про таке теж. Просто будь-яка дія має зіставлятися з тим, чим вона наближає нашу Перемогу.

Такий підхід дозволить краще управляти ресурсами – і покаже партнерам, що ми таки «свої».

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Джерело
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Теги: корупція в Україні війна закон українці влада

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Ростислав Павленко

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