Три фактори, які можуть наблизити Перемогу
Сун Цзи вчив, що питання ведення війни і досягнення перемоги – це питання організації
Як перемогти у війні, яка стала позиційною, ворога, який переважає в ресурсах?
Здоровий глузд диктує відповіді:
- стати якісно кращими;
- ефективніше використовувати ресурси, які маємо;
- отримати переважаючу підтримку союзників.
Для вирішення цих задач маємо організуватися так, щоб якнайкраще розпорядитися тим, що маємо – і послати союзникам сигнал про те, що ми є природною частиною вільного світу.
Сун Цзи вчив, що питання ведення війни і досягнення перемоги – це питання організації.
Тобто, побудови такого звʼязку між наявними елементами, який забезпечить якнайкращий результат.
Притому елементами є і матеріальні ресурси, і готовність людей жертвувати власністю, здоровʼям і життям для Перемоги, і здатність системи управління реагувати на виклики і спрямовувати всі ці ресурси куди потрібно.
Ми бачимо, що українська влада змушена реагувати на теми, які отримали суспільний розголос та позначаються як важливі нашими союзниками.
Оскільки критерії і у суспільства, і у союзників спільні і виходять з необхідності Перемоги – проблемні теми вони визначають практично тотожно.
Корупція, неефективність і непрозорість управління.
Влада намагається реагувати на ці виклики, створюючи картинку «простих рішень», які мають задовольнити емоційно.
Але очарування чиїмось показовим вигнанням швидко вивітрюється – бо проблеми спецефектами не вирішуються.
Натомість питання організації належного управління вирішуються, якщо рішення відповідає трьом критеріям:
1. Справедливість
Покарання має знаходити винуватих, а не призначених на цю роль владою.
До вирішення проблем мають залучатися ті, хто здатен їх вирішити – а не кому хочуть уділити вигідний шмат.
А щоб це не лишалось благим побажанням – і відповідальність, і залучення до роботи мають здійснюватись прозоро.
І підхід до всього і всіх має бути рівним. Верховенство права і «закон один для всіх» – про це.
2 Ефективність
Проблема – це невідповідність результату поставленій цілі, а не факт, що про це стало відомо.
Вирішення проблеми – це не спецефект, не замітання під килим і не переключення уваги.
Це усунення причин, через яку результат не відповідає цілі.
Результат – критерій правильності. Не соціологія підтримки.
3. Взаємодопомога
Солідарність. Вони потрібні на всіх рівнях – від пріоритетів виділення грошей на армію і виробництво, до ставлення до ветеранів і одне до одного.
Вчора трохи говорили про те, чим кожен і кожна може прислужитися для Перемоги.
Це і про таке теж. Просто будь-яка дія має зіставлятися з тим, чим вона наближає нашу Перемогу.
Такий підхід дозволить краще управляти ресурсами – і покаже партнерам, що ми таки «свої».
- Чи треба розcтрілювати корупціонерів?
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