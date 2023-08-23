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Федеральна поліція Німеччини закуповує 16 тис. плавок і купальників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Федеральна поліція Німеччини закуповує 16 тис. плавок і купальників
На німецьких правоохоронців чекають уроки плавання
фото з відкритих джерел

МВС Німеччини вирішило «озброїти» працівників костюмами для плавання 

Не тільки українські чиновники потрапляють у скандали із закупівлею барабанів для укриттів, годинників за пять мільйонів для військових. На скандальну держзакупівлю звернули увагу журналісти Bіld. МВС Німеччини, яке очолює міністр Ненсі Фезер, оголосило тендер на купівлю 12 тис. плавок і 4 тис. купальників. Усі вони мають бути чорного кольору, розмірів від XS до XXXL і не просвічуватися. Загальна сума замовлення – 125,8 тис. євро (або приблизно 7,6 євро за одиницю).

Федеральна поліція Німеччини закуповує 16 тис. плавок і купальників фото 1

У відповідь на запит Bild в МВС Німеччини повідомили, що закупівля здійснюється для федеральної поліції.

Збір заявок від потенційних постачальників триває до 6 жовтня. Потім ще півтора місяці піде на тестування різних зразків спеціалістами МВС.

Федеральна поліція Німеччини закуповує 16 тис. плавок і купальників фото 2

«Щоб відповідати дуже суворим вимогам, купальні костюми будуть випробовувати. Міністерство планує щонайменше шість тижнів, щоб перевірити купальники та оцінити їх – для цього в басейні їх тестуватимуть 17 поліцейських. Вони перевіряють, як одягати та знімати купальники та плавки та чи зручно їх використовувати для плавання брасом, вільним стилем, на спині, пірнання та для стрибків у воду», – пише видання.

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі та заявила, що це має стати «зеленим світлом» для уряду Німеччини відправити Києву ракети Taurus. Про це вона сказала в ефірі радіо Deutschlandfunk, повідомляє DW.

Голова оборонного комітету закликала уряд Німеччини якнайшвидше ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. «У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування», – уточнила Штрак-Ціммерманн.

За її словами, той факт, що Нідерланди та Данія вирішили поставити Україні винищувачі, спростовує побоювання стосовно того, що Київ може використати західну зброю для атак на російські території – аргумент, який часто використовують противники надання Україні далекобійної зброї.

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Теги: Німеччина міністр плавання скандал тендер

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