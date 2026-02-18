Головна Світ Політика
search button user button menu button

Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
Король Фредерік вітає Кіма Кільсена, спікера парламенту Гренландії
фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Монарх розпочав триденну поїздку до Нуука на тлі дискусій навколо інтересу США до арктичного острова

Король Данії Фредерік здійснює офіційний візит до Гренландії, який у Копенгагені назвали «візитом солідарності» на тлі зростання геополітичної уваги до острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання повідомляє DR.

Данський монарх прибув до столиці автономної території Нуука, де його зустріли прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та голова місцевого парламенту Кім Кільсен. Це вже друга поїздка Фредеріка на острів протягом року.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен приймає короля Фредеріка в аеропорту Нуук
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен приймає короля Фредеріка в аеропорту Нуук
фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Під час триденного візиту король планує відвідати штаб-квартиру Об’єднаного арктичного командування Данії, а також компанію Royal Greenland – найбільшого виробника морепродуктів на острові. У програмі поїздки: зустрічі з місцевими посадовцями та представниками бізнесу.

Данська королівська родина традиційно здійснює щорічні візити до Гренландії, підкреслюючи історичні та культурні зв’язки між островом і Данією. Такі поїздки часто супроводжуються участю монархів у місцевих заходах та використанням національного одягу Гренландії.

Візит відбувається на тлі підвищеної уваги до Арктики після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливості придбання острова. Хоча згодом у Вашингтоні відмовилися від ідеї повного контролю над Гренландією, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше заявляла, що напруження навколо регіону не зникло.

Нагадаємо, НАТО розпочало місію Arctic Sentry («Арктичний вартовий»), спрямовану на посилення присутності Альянсу в Арктиці. Ініціатива стала частиною ширших безпекових заходів у регіоні, який набуває дедалі більшого стратегічного значення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про можливість «розширення» Сполучених Штатів, припустивши, що Канада могла б стати 51-м штатом, а Гренландія – 52-м. Він наголошував, що не розглядає військовий сценарій щодо острова, а говорить лише про його можливу купівлю, водночас пов’язуючи свої заяви з ширшими геополітичними дискусіями навколо Арктики.

Читайте також:

Теги: Данія Гренландія король

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
19 сiчня, 15:02
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією
20 сiчня, 01:59
Зеленськи: Я думаю, так все і станеться і дуже вірю
Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України
20 сiчня, 14:05
Заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуте «рамкове погодження» щодо Гренландії не мають жодного підґрунтя
Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії. Нуук це відкидає
31 сiчня, 04:15
Протест на підтримку Гренландії в Копенгагені після гучних заяв Трампа про приєднання острова до США
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
9 лютого, 03:13
Метте Фредеріксен: Росія скористається слабкістю роз’єднаної Європи
Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії
20 сiчня, 18:22
Союзники бояться, що США використають розвідку проти Європи
НАТО відрізає США від частини розвідданих
20 сiчня, 19:18
Фредеріксен прокоментувала угоду щодо Гренландії
Угода Трампа та НАТО щодо Гренландії. Данія зробила заяву
22 сiчня, 11:13
Метте Фредеріксен заявила, що США не можуть ставити під сумнів статус Данії
Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії
22 сiчня, 21:22

Політика

Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua