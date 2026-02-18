Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»

Монарх розпочав триденну поїздку до Нуука на тлі дискусій навколо інтересу США до арктичного острова

Король Данії Фредерік здійснює офіційний візит до Гренландії, який у Копенгагені назвали «візитом солідарності» на тлі зростання геополітичної уваги до острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання повідомляє DR.

Данський монарх прибув до столиці автономної території Нуука, де його зустріли прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та голова місцевого парламенту Кім Кільсен. Це вже друга поїздка Фредеріка на острів протягом року.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен приймає короля Фредеріка в аеропорту Нуук фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Під час триденного візиту король планує відвідати штаб-квартиру Об’єднаного арктичного командування Данії, а також компанію Royal Greenland – найбільшого виробника морепродуктів на острові. У програмі поїздки: зустрічі з місцевими посадовцями та представниками бізнесу.

Данська королівська родина традиційно здійснює щорічні візити до Гренландії, підкреслюючи історичні та культурні зв’язки між островом і Данією. Такі поїздки часто супроводжуються участю монархів у місцевих заходах та використанням національного одягу Гренландії.

Візит відбувається на тлі підвищеної уваги до Арктики після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливості придбання острова. Хоча згодом у Вашингтоні відмовилися від ідеї повного контролю над Гренландією, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше заявляла, що напруження навколо регіону не зникло.

Нагадаємо, НАТО розпочало місію Arctic Sentry («Арктичний вартовий»), спрямовану на посилення присутності Альянсу в Арктиці. Ініціатива стала частиною ширших безпекових заходів у регіоні, який набуває дедалі більшого стратегічного значення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про можливість «розширення» Сполучених Штатів, припустивши, що Канада могла б стати 51-м штатом, а Гренландія – 52-м. Він наголошував, що не розглядає військовий сценарій щодо острова, а говорить лише про його можливу купівлю, водночас пов’язуючи свої заяви з ширшими геополітичними дискусіями навколо Арктики.