Дуров прокоментував відкриття Росією кримінальної справи проти нього

Дуров: Росія відкрила проти мене кримінальну справу за «сприяння тероризму»

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров назвав відкриття Росією кримінальної справи проти нього «сумним спектаклем держави». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Telegram.

«Росія відкрила проти мене кримінальну справу за «сприяння тероризму». Кожен день влада вигадує нові приводи для обмеження доступу росіян до Telegram, намагаючись придушити право на приватність і свободу слова. Сумний спектакль держави, яка боїться власного народу», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.

Журналісти зазначають, що месенджер під час російсько-української війни став «головним інструментом» спецслужб країн НАТО і України. Стверджується, що з 2022 року у РФ зареєстрували понад 153 тис. злочинів з використанням месенджера, з них 33 тис. – диверсійно-терористичні, включаючи організацію вибухів, підпалів військкоматів і вбивств.

Як повідомлялося, Роскомнагляд уперше детально роз’яснив характер своїх претензій до месенджера Telegram, що фактично підтверджує підготовку до його повного блокування на території РФ. Регулятор звинуватив Telegram у «системній підтримці інфраструктури», яка дозволяє ботам і каналам нелегально розповсюджувати персональні дані росіян у форматі «досьє на людину».