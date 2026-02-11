У Києві поліція ліквідувала масштабну схему поборів у ветлікарнях (відео)

Зловмисники заробляли на оформленні ветпаспортів для тварин без належної процедури

Злочинна група, до складу якої входили посадовці і лікарі ветклінік, заробляла на оформленні ветпаспортів для тварин без необхідних процедур

У Києві правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в державних установах ветеринарної медицини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, зловмисники отримували гроші за безперешкодне оформлення документів для вивезення домашніх тварин за кордон.

Як це працювало? Зловмисники штучно створювали черги та бюрократичні перешкоди для власників тварин. Щоб «прискорити» процес отримання міжнародних ветеринарних сертифікатів та інших дозволів, від громадян вимагали хабарі.

Поліціянти організували серію санкціонованих обшуків. Під час яких виявили та вилучили понад 2 млн грн, понад $200 тис., €60 тис., майже 100 тис. російських рублів. Крім того, документи, чернетки та інші речі, що підтверджують їх злочинну діяльність.

Зловмисники пропонували вирішити проблемні питання з оформленням вивозу тварин фото: Нацполіція

Нагадаємо, Служба безпеки України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.

Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань