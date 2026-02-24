Головна Світ Соціум
Експрем’єр Норвегії, підозрюваний у корупції та зв’язках з Епштейном, вчинив спробу самогубства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Експрем’єр Норвегії, підозрюваний у корупції та зв’язках з Епштейном, вчинив спробу самогубства
Турб'єрн Ягланд і члени його сім'ї нібито відпочивали в резиденціях Джеффрі Епштейна
фото: APA

Колишній прем'єр-міністр підозрюється в «корупції з обтяжуючими обставинами»

Колишнього прем’єр-міністра Норвегії Турб'єрн Ягланд було госпіталізовано після ймовірної спроби самогубства. Це сталося через кілька днів після того, як норвезька поліція розпочала розслідування корупції, пов'язане з файлами Епштейна, та провела обшук його власності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АРА.

Згідно з документами, оприлюдненими Міністерством юстиції США, Ягланд і члени його сім'ї нібито відпочивали в резиденціях засудженого за сексуальні злочини і покійного фінансиста Джеффрі Епштейна в період з 2011 по 2018 рік. 

Після цього правоохоронці розпочали проти Ягланда розслідування щодо корупції та провели обшук його майна. За повідомленнями, слідчі вилучили кілька коробок з його резиденції в Осло.

Підрозділ з економічних злочинів Økokrim, який розслідує справу Ягланда, підтвердив проведення обшуків і заявив, що колишній прем'єр-міністр підозрюється в «корупції з обтяжуючими обставинами». Обшуки були проведені після рішення Комітету міністрів Ради Європи про скасування дипломатичного імунітету Ягланда.

Ягланд обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії з 1996 по 1997 рік. Він також був колишнім головою Норвезького Нобелівського комітету та генеральним секретарем Ради Європи протягом близько десяти років.

Епштейн називав Ягланда «нобелівською великою шишкою», а документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, свідчать про те, що покійний фінансист оплачував поїздки колишнього прем'єр-міністра Норвегії та його сім'ї до своїх маєтків.

До слова, колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон вийшов під заставу після арешту за підозрою у зловживанні службовим становищем на тлі скандалу, пов’язаного з покійним фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Як повідомлялося, оприлюднення багатотисячних архівів у справі Джеффрі Епштейна, яке мало стати актом державної прозорості, натомість перетворилося на джерело нових маніпуляцій. Поки офіційні документи підтверджують зв'язки світової еліти із засудженим злочинцем, інтернет-простір заповнюють вигадки – від шпигунських ігор до фальшивих відео, створених штучним інтелектом.

Читайте також:

Теги: Норвегія самогубство Епштейн

