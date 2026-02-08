Головна Світ Політика
Кронпринцеса Норвегії вибачилася за зв'язки з Епштейном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Кронпринцеса Норвегії вибачилася за зв'язки з Епштейном
Принцеса Метте-Маріт заявила, що «збирається з силами», щоб пояснити причини своїх контактів із Епштейном
фото: Associated Press

Метте-Маріт визнала, що деякі повідомлення між нею та фінансистом не відповідають її цінностям

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт вибачилася за своє спілкування з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого у США було засуджено за сексуальні злочини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву, оприлюднену на сторінці норвезької королівської родини в Instagram.

Приводом для вибачень стали нові публікації та документи, з яких випливає, що зв'язок Метте-Маріт з Епштейном був більш тривалим і тісним, ніж стверджувалося раніше. Ім’я принцеси неодноразово фігурує в нових матеріалах у справі фінансиста, які нещодавно оприлюднило Міністерство юстиції США. У період з 2011 до 2014 року Метте-Маріт згадується в матеріалах сотні разів, а в січні 2013 року вона провела кілька днів у будинку Епштейна в Палм-Біч, Маямі.

Принцеса заявила, що «збирається з силами», щоб пояснити причини своїх контактів із Епштейном. Вона вибачилася перед громадськістю та королівською родиною за цю ситуацію і наголосила, що шкодує про свої зв’язки з Епштейном і визнає, що деякі повідомлення між ними не відповідають її цінностям.

«Я хотіла б принести свої найглибші вибачення за мою дружбу з Джеффрі Епштейном. Для мене важливо вибачитися перед усіма, кого я розчарувала. Деякі повідомлення між Епштейном і мною не відповідають тому, ким я хочу бути. Я також прошу вибачення за ситуацію, в яку я поставила королівську родину, особливо короля та королеву», – заявила кронпринцеса.

Нагадаємо, цього тижня монархія Норвегії зіткнулася з безпрецедентним тиском. Поки син кронпринцеси постає перед судом за звинуваченнями у сексуальному насильстві, саму Метте-Маріт критикують за тісні зв’язки з покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Благодійні організації вже почали розривати стосунки з майбутньою королевою, а суспільство ставить під сумнів її право на престол. 

Після оприлюднення нових документів Міністерства юстиції США з'ясувалося, що Метте-Маріт підтримувала активне листування з Джеффрі Епштейном вже після того, як його офіційно визнали винним у залученні неповнолітніх до проституції. У листах за 2012 рік принцеса називала Епштейна «коханим» та «чарівним», а також вела з ним неоднозначні бесіди. 

Як відомо, справа померлого фінансиста Джеффрі Епштейна спричинила різні наслідки по обидва боки Атлантики. Поки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер бореться за політичне виживання, Дональд Трамп демонструє імунітет до нових хвиль викриттів, незважаючи на згадки його імені в слідчих матеріалах. 

Для Кіра Стармера ситуація стала критичною не через особисті зв'язки з Епштейном, а через кадрове рішення. Прем’єр опинився під шквалом критики після призначення послом у Вашингтоні Пітера Мандельсона. Останній, як з’ясувалося, підтримував близькі стосунки з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. 

