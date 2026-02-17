Головна Світ Економіка
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення
фото з відкритих джерел

Норвегія першою у світі заборонить швидкорослі породи бройлерів

Норвегія ухвалила історичне рішення, яке змінить стандарти світового птахівництва. Країна оголосила про повну поетапну відмову від використання швидкорослих порід курей-бройлерів, так званих «турбокурчат». До 2027 року норвезькі ферми повністю перейдуть на породи, що ростуть повільніше, забезпечуючи вищий рівень добробуту тварин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Plant Based News.

Норвегія, де щорічно вирощують близько 70 млн курей на м’ясо, офіційно стане першою державою, яка законодавчо закріпить перехід на породи з підвищеними стандартами добробуту. Рішення передбачає повне витіснення промислових ліній, орієнтованих виключно на швидкість набору ваги.

Швидкорослі породи (такі як популярна лінія Ross 308) були виведені селекціонерами для отримання максимальної маси за рекордно короткий термін.

Курята досягають забійної ваги вже у віці 6 тижнів. Надто швидкий набір м’язової маси створює критичне навантаження на незміцнілі кістки та серце. Велика частина птахів через проблеми з опорно-руховим апаратом втрачає здатність пересуватися на фінальних етапах росту.

До цього рішення Норвегію «потужно» підштовхувала коаліція Anima International, яка вела кампанію понад п’ять років. Наразі близько 60% норвезького курячого поголів’я все ще складають «турбокури», але план виходу вже запущено.

Нагадаємо, у сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Про це заявляють в Українській плодоовочевій асоціації, пише «Главком». Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво.

За словами президента асоціації Тараса Баштанника, українські аграрії дедалі більше орієнтуються на експорт, адже внутрішнє споживання майже не зростає.

Теги: Норвегія продукти птахи

