Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення

Норвегія першою у світі заборонить швидкорослі породи бройлерів

Норвегія ухвалила історичне рішення, яке змінить стандарти світового птахівництва. Країна оголосила про повну поетапну відмову від використання швидкорослих порід курей-бройлерів, так званих «турбокурчат». До 2027 року норвезькі ферми повністю перейдуть на породи, що ростуть повільніше, забезпечуючи вищий рівень добробуту тварин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Plant Based News.

Норвегія, де щорічно вирощують близько 70 млн курей на м’ясо, офіційно стане першою державою, яка законодавчо закріпить перехід на породи з підвищеними стандартами добробуту. Рішення передбачає повне витіснення промислових ліній, орієнтованих виключно на швидкість набору ваги.

Швидкорослі породи (такі як популярна лінія Ross 308) були виведені селекціонерами для отримання максимальної маси за рекордно короткий термін.

Курята досягають забійної ваги вже у віці 6 тижнів. Надто швидкий набір м’язової маси створює критичне навантаження на незміцнілі кістки та серце. Велика частина птахів через проблеми з опорно-руховим апаратом втрачає здатність пересуватися на фінальних етапах росту.

До цього рішення Норвегію «потужно» підштовхувала коаліція Anima International, яка вела кампанію понад п’ять років. Наразі близько 60% норвезького курячого поголів’я все ще складають «турбокури», але план виходу вже запущено.

