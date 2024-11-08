Бійка в ресторані Полтави: фігурантам повідомлено про підозру

Через побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави затримано трьох чоловіків

Працівники ДБР повідомили про підозру фігурантам побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«По-перше, затримано, дійсно, троє чоловіків, один із них – це місцевий правоохоронець, і відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, і також його помічник. На сьогоднішній день, на цю годину, я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинено групою осіб, і це стаття Кримінального кодексу 296 частина друга», – сказала Сапьян.

Окрім того, на думку речниці ДБР, сторона обвинувачення проситиме ймовірно, у найближчі години, обрання запобіжного заходу – це цілодобовий домашній арешт

«Суспільне», посилаючись на власні джерела серед правоохоронців, повідомляє, що йдеться про заступника начальника відділу кримінальної поліції Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Олександра Перелі. Потерпілий – киянин, який вступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості.

Нагадаємо, у Полтаві між відвідувачами ресторану стався конфлікт, унаслідок якого тілесні ушкодження отримав один із чоловіків. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов’язків.