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У містечку поблизу Парижа захоплено заручників

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У містечку поблизу Парижа захоплено заручників
Поліцейські машини та озброєні правоохоронці блокують прилеглі до ресторану квартали
фото: twitter.com

Син ресторатора забарикадувався у закладі батька

 

Син власника піцерії «Л'Олів'є» у місті Іссі-ле-Муліно, що за сім кілометрів від Парижа, близько полудня суботи, 16 листопада, захопив заручників та забарикадувався у закладі свого батька. Він утримує щонайменше чотирьох осіб. Про це пише BFMTV.

«Чоловік, озброєний ножем, замкнувся у ресторані свого батька», – повідомили у штаб-квартирі паризької поліції.

За інформацією журналістів, підозрюваний страждає на наркозалежність. Заручники, найімовірніше, є співробітниками піцерії, оскільки на момент захоплення в ресторані не було клієнтів.

У поліції не повідомили, які вимоги висуває підозрюваний, але уточнили, що він погрожує накласти на себе руки. У зв'язку з цим на місце подій викликали кваліфікованого переговорника.

Відомо, що підозрюваний раніше мав приводи до поліції, але не має судимостей.

Поліцейські машини та озброєні правоохоронці блокують прилеглі до ресторану квартали. Поліція оточила периметр безпеки навколо ресторану та перекрила рух автотранспорту.

Раніше у Парижі затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у тому, що вони намалювали графіті із зображенням трун та написами «Французькі солдати в Україні».

Також по всій Франції сотні людей вийшли на протести на підтримку Жизель Пеліко, жінки, чоловік якої підсипав їй наркотики та запросив понад 80 чоловіків зґвалтувати її в їхньому домі протягом десяти років. 

 

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Теги: машини заручники наркотики поліція чоловік

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