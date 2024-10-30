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Парламент підтримав правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламент підтримав правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам
Зарплати прокурорів у 2025 році мали зрости на 25% порівняно з поточним роком
фото з відкритих джерел

У проєкті державного бюджету на 2025 рік було передбачено збільшення видатків на оплату праці прокурорів на понад 2,7 млрд грн

Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2025 рік було передбачено збільшення видатків на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. грн у порівнянні з 2024 роком.

Як повідомлялося, комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році. Вони мали зрости на 25% порівняно з поточним роком. На збільшенні зарплат прокурорам наполягали депутати з профільного комітету, перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, а також голови Ради прокурорів.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування. Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

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Теги: прокуратура прокурор зарплата Верховна Рада депутат Ярослав Железняк

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Економіка

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