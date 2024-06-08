У Парижі затримано трьох людей за графіті із трунами «французьких солдатів в Україні»

Графіті були виявлені у п’ятницю у сьомому окрузі Парижа, де розташована Ейфелева вежа

Затримані взяли на себе відповідальність за цю акцію

У Парижі вранці затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у тому, що вони намалювали графіті із зображенням трун та написами «Французькі солдати в Україні». Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Графіті були виявлені у п’ятницю у сьомому окрузі Парижа, де розташована Ейфелева вежа.

фото: BFMTV

Трьох чоловіків заарештували у ніч із п’ятниці на суботу. Під час арешту зловмисники мали при собі латексні рукавички, балончики з фарбою та трафарети, що відповідають написам.

За інформацією поліції, «підозри пов'язані з можливим новим іноземним втручанням». Аби визначити мотиви зловмисників та з'ясувати, чи пов'язані вони з попередніми випадками іноземного втручання, було розпочато розслідування.

Зловмисники взяли на себе відповідальність за цю акцію, вказавши на наявність подібних графіті в інших місцях Парижа.

«Ця акція стала відповіддю на невідповідні дії французької влади стосовно наших активістів, які поклали труни біля Ейфелевої вежі», – пояснили вони.

Нагадаємо, у Парижі активісти виставили біля підніжжя Ейфелевої вежі п'ять трун, вкритих французькими прапорами, з написом «Французькі солдати з України». Згідно з результатами перевірки, проведеної центральною лабораторією та кінологічною службою, в трунах були мішки з гіпсом.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу.