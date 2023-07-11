Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Напередодні саміту НАТО армія Литви виявила нову хвилю фейків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Напередодні саміту НАТО армія Литви виявила нову хвилю фейків
Фейки спрямовані на формування негативних поглядів на допомогу Україні з боку країн НАТО
фото з відкритих джерел

Зокрема, мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького

Фахівці Департаменту стратегічної комунікації литовської армії зафіксували поширення дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. За місяць було виявлено 190 унікальних випадків фейків на оборонну тематику. Про це повідомляє литовський національний мовник LRT.

За інформацією аналітиків збройних сил Литви, основними об'єктами дезінформації є війна РФ проти України, саміт НАТО та відносини між Росією і НАТО.

Як і раніше, фейки ширяться з метою сформувати негативні погляди на допомогу Україні з боку країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, зокрема Литви. Також у цих фейках Захід звинувачується у нібито прагненні сприяти війні в Україні.

Також мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького – Litpolukrbrig. Аналітики виявили, що дискредитація бригади розпочалася ще навесні і триває досі.

Як приклад фейків наводяться брехливі твердження про те, що коли командування цієї тристоронньої бригади відвідало Литву, то нібито цей підрозділ планували залучити до військових дій в Україні та для провокації в Білорусі.

Крім того, ця тема була пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі. В інфопросторі маніпулюють тим, що нібито готується рішення про введення литовських та польських військ в Україну та можливу участь цієї бригади у війні без формальної участі НАТО.

За даними аналітиків, також поширюються ворожі відомості про навчання НАТО Air Defender 2023, які нібито призначені для підготовки до нападу на РФ. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що цей саміт наблизить Україну до вступу в НАТО.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня. 

У Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

До слова, учасники НАТО 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина. 

Теги: НАТО фейк Литва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наполягає, щоб Альянс запропонував Україні шлях до членства. Що на це відповість Байден?
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи Тема тижня
9 липня, 11:07
Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський
Візит Зеленського до Туреччини, позиція Байдена щодо вступу України в НАТО: головне за ніч
8 липня, 07:25
Глави трьох країн заявили, що співпраця РФ та Білорусі завдає шкоди не лише безпеці регіону, а й усьому євроатлантичному простору
Три країни ЄС звернулися до Альянсу з проханням
7 липня, 16:08

Соціум

Населення однієї з країн Азії за 50 років може скоротитися на третину
Населення однієї з країн Азії за 50 років може скоротитися на третину
Напередодні саміту НАТО армія Литви виявила нову хвилю фейків
Напередодні саміту НАТО армія Литви виявила нову хвилю фейків
Довіра до Путіна рекордно впала в усьому світі: результати опитування
Довіра до Путіна рекордно впала в усьому світі: результати опитування
Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії
Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії
У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»
У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»
У Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив
У Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
20K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
15K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
14K
Гніздо русского міра на Київщині і його творець
14K
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
12K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці

Новини

Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту