Напередодні саміту НАТО армія Литви виявила нову хвилю фейків

Фейки спрямовані на формування негативних поглядів на допомогу Україні з боку країн НАТО

Зокрема, мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького

Фахівці Департаменту стратегічної комунікації литовської армії зафіксували поширення дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. За місяць було виявлено 190 унікальних випадків фейків на оборонну тематику. Про це повідомляє литовський національний мовник LRT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією аналітиків збройних сил Литви, основними об'єктами дезінформації є війна РФ проти України, саміт НАТО та відносини між Росією і НАТО.

Як і раніше, фейки ширяться з метою сформувати негативні погляди на допомогу Україні з боку країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, зокрема Литви. Також у цих фейках Захід звинувачується у нібито прагненні сприяти війні в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького – Litpolukrbrig. Аналітики виявили, що дискредитація бригади розпочалася ще навесні і триває досі.

Як приклад фейків наводяться брехливі твердження про те, що коли командування цієї тристоронньої бригади відвідало Литву, то нібито цей підрозділ планували залучити до військових дій в Україні та для провокації в Білорусі.

Крім того, ця тема була пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі. В інфопросторі маніпулюють тим, що нібито готується рішення про введення литовських та польських військ в Україну та можливу участь цієї бригади у війні без формальної участі НАТО.

За даними аналітиків, також поширюються ворожі відомості про навчання НАТО Air Defender 2023, які нібито призначені для підготовки до нападу на РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що цей саміт наблизить Україну до вступу в НАТО.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня.

У Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

До слова, учасники НАТО 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина.