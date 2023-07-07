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Три країни ЄС звернулися до Альянсу з проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Три країни ЄС звернулися до Альянсу з проханням
Глави трьох країн заявили, що співпраця РФ та Білорусі завдає шкоди не лише безпеці регіону, а й усьому євроатлантичному простору
фото з відкритих джерел

Глави Литви, Польщі та Латвії стурбовані ситуацією в Білорусі, пов'язаною з розміщенням ядерної зброї РФ на її території

Президент Литви Гітанас Науседа разом із лідерами Польщі та Латвії Анджеєм Дудою та Егілсом Левітсом звернулися з листом до генерального секретаря НАТО та глав держав і урядів Альянсу, закликаючи їх вжити заходів, які сприятимуть протидії загрозам, пов’язаним з агресивними діями Росії та зміною ситуації в Білорусі. Лист поширила пресслужба президента Литви.

Глави трьох країн звертають увагу на те, що співпраця Росії та Білорусі завдає шкоди не лише безпеці регіону, а й усьому євроатлантичному простору. За їх словами, територія та ресурси Білорусі використовуються Росією для жорстокої та незаконної загарбницької війни проти України, що є свідченням дедалі тіснішої військової інтеграції двох країн.

«Нещодавнім проявом (інтеграції – «Главком») стало розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Таким чином, ситуація в умовах війни в Україні загострюється та створює пряму загрозу безпеці нашої спільноти. Це чергове грубе порушення Рамкового акту відносин між НАТО і Росією, яке чітко свідчить про те, що цей документ більше не діє», – йдеться в листі.

Лідери трьох країн також зазначили, що передислокація російського угруповання найманців ПВК «Вагнер» ​​та їх лідера Євгена Пригожина до Білорусі «створить загрозу політичній стабільності країни, а також потенційну втрату контролю над звичайними та ядерними озброєннями».

На думку президентів Литви, Польщі та Латвії, прибуття «вагнерівців» до Білорусі після невдалого заколоту в Росії також може стати стимулом для Білорусі відновити провокації з мігрантами на кордонах ЄС.

«Сьогодні, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, нам потрібна солідарність і єдність, щоб протистояти всім загрозам до принципу 360 градусів, включно з загрозами, пов’язаними з останніми подіями в Білорусі. Ми повинні показати Росії, що ми бачимо і розуміємо їх, і що ми готові вжити всіх можливих заходів для протидії їм», – йдеться в листі. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Але наразі не відомо, в якому форматі це відбуватиметься – особисто чи через відеозв'язок.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.

Читайте також: Саміт НАТО. Чекаємо на мир чи на війну?
Теги: НАТО Литва Польща Латвія Білорусь

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