Наслідки вибуху в центрі Каїра: 20 загиблих, майже пів сотні поранених
В одному з авто була вибухівка – його планували використати у терористичній операції
Правоохоронці стверджують, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання «Хазм»
Кількість загиблих внаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до 20, ще 47 людей отримали поранення.
Про це 5 липня повідомили у міністерстві внутрішніх справ Єгипту.
Автомобіль, що рухався зустрічною смугою, зіткнувся з трьома іншими автівками неподалік Національного інституту раку.
У міністерстві уточнили, що в одному авто була вибухівка – його планували використати у терористичній операції. Правоохоронці стверджують, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання «Хазм» (Hasm), яке поки не коментувало це звинувачення.«Хазм» раніше заявляло про багаторазові напади на поліцію та чиновників у Каїрі.