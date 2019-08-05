Наслідки вибуху в центрі Каїра: 20 загиблих, майже пів сотні поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В одному з авто була вибухівка – його планували використати у терористичній операції

Правоохоронці стверджують, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання «Хазм»

Кількість загиблих внаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до 20, ще 47 людей отримали поранення.

Про це 5 липня повідомили у міністерстві внутрішніх справ Єгипту.

Автомобіль, що рухався зустрічною смугою, зіткнувся з трьома іншими автівками неподалік Національного інституту раку.

У міністерстві уточнили, що в одному авто була вибухівка – його планували використати у терористичній операції. Правоохоронці стверджують, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання «Хазм» (Hasm), яке поки не коментувало це звинувачення.

«Хазм» раніше заявляло про багаторазові напади на поліцію та чиновників у Каїрі.