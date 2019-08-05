  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Наслідки вибуху в центрі Каїра: 20 загиблих, майже пів сотні поранених

    • Розсилка
    В одному з авто була вибухівка &ndash; його планували використати у терористичній операції - Наслідки вибуху в центрі Каїра: 20 загиблих, майже пів сотні поранених
    В одному з авто була вибухівка – його планували використати у терористичній операції

    Правоохоронці стверджують, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання «Хазм»

    Кількість загиблих внаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до 20, ще 47 людей отримали поранення.

    Про це 5 липня повідомили у міністерстві внутрішніх справ Єгипту.

    Автомобіль, що рухався зустрічною смугою, зіткнувся з трьома іншими автівками неподалік Національного інституту раку.

    У міністерстві уточнили, що в одному авто була вибухівка – його планували використати у терористичній операції. Правоохоронці стверджують, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання «Хазм» (Hasm), яке поки не коментувало це звинувачення.

    «Хазм» раніше заявляло про багаторазові напади на поліцію та чиновників у Каїрі.
    Читайте також
    вибух теракт Афганістан тероризм автомобіль вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ