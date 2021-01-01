Названа жінка з найкрасивішим лицем в світі: фото і відео

19-річна ізраїльтянка вперше очолила рейтинг

Модель ізраїльського походження Яель Шелбі (Yael Shelbia) визнали жінкою з найкрасивішим лицем в світі.

Повний список опублікований на YouTube–каналі TC Candler, який щорічно публікує рейтинг Independent Critics – список 100 найбільш привабливих людей планети.

19–річна ізраїльтянка вперше очолила рейтинг, випередивши за кількістю набраних голосів тайську виконавицю Лісу Манобан (Lalisa Manoban), австралійську модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) і тайванську співачку Чжоу Цзиюй (Chou Tzu–yu).

Модель опублікувала новину про перемогу в своєму Instagram–акаунті і отримала безліч захоплених коментарів.

«Вітаємо тебе! Ти дійсно номер один», «Ти заслуговуєш перемоги як ніхто інший. Наша королева», «Я молилася на те, щоб ти виграла! Як я рада, що це сталося», – писали фанати Шелбі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yael Shelbia (@yaelshelbia)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yael Shelbia (@yaelshelbia)

При цьому сама Шелбі вже неодноразово опинялася в списку 100 найкрасивіших жінок – в 2017 році вона зайняла 14 місце, в 2018 – третє, а в 2019 – друге.