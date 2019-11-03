Названі найпопулярніші актори в США



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Дженніфер Еністон

Складено також список найпопулярніших коміків

Дженніфер Еністон очолила список найпопулярніших американських акторів.

Про це пише The Hollywood Reporter з посиланням на матеріал аналітичної компанії MVPindex, яка спостерігала за вподобаннями користувачів Facebook, Instagram, Twitter і YouTube з 22 по 29 жовтня 2019 року.

На другому місці рейтингу розташувався Дуейн Дуглас Джонсон на прізвисько «Скала». Також до п’ятірки увійшли Лілі Рейнхарт, Каміла Мендес і Габріель Юніон.

У компанії склали і список найпопулярніших коміків. Ними стали Роланд Пауелл (Lil Duval), Джо Роган, Дерріл Лінн Хьюлі (D.L. Hughley), Деси Бенкс і Коллін Беллінджер.

Телепроекти «Рівердейл», «Анатомія пристрасті», «Ходячі мерці», «Губка Боб Квадратні Штани» і «Дуже дивні справи» інтернет-користувачі, за підрахунками аналітиків компанії, порахували кращими серіалами.

У серпні 2019 року журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних акторів за останні 12 місяців. Ними стали Дуейн Джонсон, Кріс Хемсворт, Роберт Дауні-молодший, Акшай Кумар і Джекі Чан.